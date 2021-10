Lohmannsheide: Erörterungstermin in Moers wird fortgesetzt

In der Eventhalle in Moers wird erörtert.

Moers. Seit Montag ist die Enni-Evenhalle Ort des Erörterungstermins zur umstrittenen Deponie auf der Halde Lohmannsheide. Einig ist man sich da nicht.

Noch am Wochenende hatte die SPD über die umstrittene Deponie informiert und zusammen mit der CDU Protest angekündigt. Am Montag nun begann in der Enni-Eventhalle der Erörterungstermin zur geplanten Deponie auf der Halde Lohmannsheide. Zum Beginn des Termins waren etwa 50 Einwenderinnen und Einwender am Ort, teilt die Bezirksregierung Düsseldorf mit.

Laut Angaben der Bezirksregierung sind 26 Stellungnahmen eingegangen; diese Einwendungen werden seit Montag im nichtöffentlichen Erörterungstermin zwischen den am Verfahren beteiligten Personen nochmals diskutiert. Dieser Termin ist der nächste Schritt im Planfeststellungsverfahren. Eine Entscheidung über das geplante Vorhaben ergeht dabei noch nicht, heißt es von behördlicher Seite weiter.

Das Verfahren läuft weiter

Die Bezirksregierung Düsseldorf treffe nach diesem Termin unter Zu-Grunde-Legung und gründlicher Abwägung der Stellungnahmen eine Entscheidung über den Antrag. „Eine Genehmigung kann zum Beispiel auch mit Auflagen für den Antragsteller verbunden werden“, erklärt die Bezirksregierung. Maßgeblich für die Entscheidungsfindung seien die gesetzlichen Vorschriften.

Das Verfahren wird erst mit dem Erlass des so genannten Planfeststellungsbeschlusses oder eines den Antrag ablehnenden Bescheides abgeschlossen.

Die SPD will die Deponie verhindern

Die Düsseldorfer Behörde spricht von einer engagierten, aber sachlichen Diskussion an diesem ersten Tag. „Mich überzeugt das nicht“, sagte Anja Reutlinger (SPD) dagegen am Abend über die bis dato erfolgten Darstellungen. Sie sehe das nach wie vor kritisch, erklärte die Moerser Ratsfrau mit Blick auf die Risiken für die Gesundheit der Nachbarn und für die Umwelt. Erklärte Ziel der SPD ist es, die Aufhaldung der Deponie zu verhindern und das Recycling zu fördern.

Die DAH1 GmbH hat bei der Bezirksregierung Düsseldorf im April 2020 die Errichtung und den Betrieb einer Deponie der Deponieklasse (DK) I am Standort der Bergehalde Lohmannsheide in Duisburg-Baerl beantragt.

Am Dienstag wird der Erörterungstermin fortgesetzt. (sovo)

