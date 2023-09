Löschzug Neukirchen feiert gelungenes Fest zum 100-Jährigen

Neukirchen-Vluyn. Malle-Party und Brandschutztag, Festumzug und Dämmerschoppen: Löschzug Neukirchen feiert ausgiebig seinen 100. Geburtstag. Eigentlich zu spät.

Wenn Mallorca auf Feuerwehr trifft, wird’s partytechnisch heiß. Zu erleben war diese besondere Fusion von Freitag bis Sonntag beim Löschzug Neukirchen.

Rund ums rotweiß geschmückte Gerätehaus an der Lindenstraße 46 gab es Grund zum Feiern: Der Löschzug Neukirchen kann auf mehr als 100 Jahre Bestehen zurückblicken. Gegründet wurde der Löschzug 1921. Durch Corona musste die Jubiläumsfeier verschoben werden. Drei Tage lang feierte der Löschzug Neukirchen nun bei bestem Sonnenwetter, mit Spezialgästen und buntem Programm seinen Geburtstag. Unterstützt wurde die Jubiläumsfeier von der Sparkasse am Niederrhein als Hauptsponsor.

Bereits der Auftakt des Festwochenendes am Freitag gelang perfekt: „Der Festumzug über den Neukirchener Ring entlang der Mozartstraße bis zum Denkmal mit Kranzniederlegung war sehr stimmungsvoll“, freute sich Klaus Kutsch, Einheitenführer des Löschzugs Neukirchen. „Abends feierten mehr als 700 Besucher mit uns am Gerätehaus. Getränke gingen weg wie warme Semmel und alle genossen bis Mitternacht die Musik der Roland-Brüggen-Partyband und dem Mallorca-Partysänger Willi Girmes.“

Hervorragend eingestimmt startete der Samstag mit einem vierstündigen Brandschutztag. Hunderte Besucher erlebten beim Brandschutztag die Vielfalt der haupt- und ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehrleute. So probierte sich der siebenjährige Luca am Löschschlauch und zielte auf ein aufgemaltes Gebäude auf Pappe. Als er traf, sagte er glücklich: „Wenn ich groß bin, will ich Feuerwehrmann werden.“

Wie Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen früher Feuer löschten, konnte man bei der Oldtimer-Fahrzeugausstellung sehen, die etwa Fabrikate von „Magirus-Deutz“ zeigte. Über ihre Arbeit informierten auch die DLRG und die Einsatznachsorge. Die Jugendfeuerwehr versorgte die Gäste mit Eis, Kaffee, Kuchen und Waffeln.

Bei spannenden Lösch- und Bergungsvorführungen zeigten die freiwilligen Feuerwehrleute, wie sie Tier- und Menschenleben mit ihren fünf Fahrzeugen, darunter Rüst- und Einsatzleitwagen, Mannschaftstransportfahrzeuge und drei Anhänger, retten. Bei ihren realen Einätzen retteten die rund 70 aktiven Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden im August beispielsweise eine um Hilfe rufende Person aus einer Wohnung, entfernten Bäume vom Radweg und leisteten überörtliche Hilfe bei einem Großbrand.

Dass Zusammenhalt bei der Feuerwehrarbeit als auch in der Freizeit der Alltagshelden großgeschrieben wird, zeigte sich auch beim abendlichen Highlight, der Mallorca-Party.

Wenige Kilometer vom Gerätehaus entfernt, im Viva Event- und Freizeitpark, feierten die Feuerwehrleute und zahlreiche weitere Gäste mit mallorquinischen Partyschlager-Stars. Ballermann-Szenegrößen Willi Girmes, Ina Colada, Tim Toupet und DJ Robin rockten und tanzten mit dem Publikum bis in die Morgenstunden. Der Sonntag klang im Viva mit Dämmerschoppen, Schminkaktionen und Hüpfburg für Kinder aus und rundete das gelungene Jubiläumswochenende perfekt ab.

