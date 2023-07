Raimund Sicking und Heiko Haaz von den Lions in Neukirchen-Vluyn.

Ehrenamt Lions Neukirchen-Vluyn: Was der neue Präsident bewegen will

Neukirchen-Vluyn. Heiko Haaz führt jetzt den Lions-Club Fliunnia Neukirchen-Vluyn als neuer Präsident. Worauf der Experte für Computer-Sicherheit den Fokus legt.

Dr. Heiko Haaz führt den Lions-Club Fliunnia Neukirchen-Vluyn als neuer Präsident durch das Jahr 2023/2024. Haaz setzt für seine Amtszeit auf die Themen Zukunft der Jugend, Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) und hat für die Clubabende ein entsprechendes Programm aufgestellt.

Seine Qualifikation als Experte für Computer-Sicherheit will er nutzen, um diese Themen bekannter zu machen und einen Ausblick auf die bevorstehenden Veränderungen zu geben. Seinen Blick richtet er dabei auf die Jugend, die diese Entwicklung erleben und gestalten wird. Bei öffentlichen Aktivitäten im kommenden Lionsjahr 2023/2024 kann der neue Präsident wie seine Vorgänger auf die Unterstützung des ganzen Clubs zählen. So werden die Löwen z.B. beim Weihnachtsmarkt in Neukirchen präsent sein. Weitere Aktivitäten sind geplant.

Im vergangenen Jahr führte Dr. Raimund Sicking den Club durch ein Jahr unter dem Motto „Nachhaltigkeit“. Im ersten Jahr nach Corona hat der Lions-Club Fliunnia Neukirchen-Vluyn wieder einige Veranstaltungen durchführen können. Tennisturnier, Kartoffelfest und das Aufstellen des Maibaums mit dem HVV Neukirchen haben im Jahr 2022/2023 erfolgreich für Einnahmen gesorgt.

Verwendet werden diese Gelder für gemeinnützige Aufgaben, überwiegend für die örtliche Jugendarbeit in Neukirchen-Vluyn. Raimund Sicking bedankte sich zum Abschluss seiner Amtszeit für die Unterstützung aus dem Club und wünscht seinem Nachfolger viel Erfolg im kommenden Jahr. Der Lions-Club wird weiterhin sein Ziel, mit den Einnahmen aus wohltätigen Veranstaltungen Kinder und Jugendliche in Neukirchen-Vluyn zu fördern, verfolgen und auch weitere Hilfsmaßnahmen fördern.

