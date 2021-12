Unfallflucht Lieferwagen verursacht Unfall in Moers und fährt weiter

Moers. Ein Herner Lieferwagen hat in Moers einen Unfall verursacht. Durch einen Schlenker nach rechts kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer fuhr weiter.

Am Donnerstag vor Heiligabend gegen 9.00 Uhr kam es an der Xantener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Herne fuhr nach Polizeiangaben auf der Geradeausspur der Xantener Straße in Richtung St. Josef Krankenhaus.

Zeitgleich fuhr ein unbekannter Lieferwagen leicht vor ihm versetzt auf der Linksabbiegespur. Kurz vor der Ampelkreuzung machte der Unbekannte einen Schlenker nach rechts. Dadurch bedingt wich auch der 47-jährige Herner nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Lieferwagenfahrer zu verhindern, stieß dabei jedoch gegen ein geparktes Auto.

Der unbekannte Lieferwagenfahrer setzte seine Fahrt fort, obwohl der Herner ihn durch lautes Hupen aufforderte, anzuhalten.

Der Unfall ist durch eine unbekannte Zeugin beobachtet worden, wie die Polizei weiter mitteilt. Diese sprach kurz mit dem 47-Jährigen; und sie war in einer dunklen Limousine unterwegs. Das Kennzeichen an ihrem Fahrzeug trug die Städtekennung MO. Der flüchtige Lieferwagen hat die Aufschrift „Lekkerland“ getragen.

Das Verkehrskommissariat bittet die gesuchte Zeugin sowie weitere Hinweisgeber, sich mit der Polizei in Moers unter 02841-171-0 in Verbindung zu setzen.

