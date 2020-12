Kriminalität Licht aus: In Moers klauen Diebe LED-Strahler am Rathaus

Moers. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter Strahler geklaut. Der Tatort am Rathaus war nicht der einzige.

Etwas dunkler als sonst dürfte es zurzeit rund ums Moerser Rathaus sein. Unbekannte Diebe haben drei LED-Strahler, die den schmucken Bau in der Stadtmitte von Moers ins Licht setzten, geklaut. Die Tat soll sich in der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr ereignet haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Doch es gibt eine heiße Spur, denn die Unbekannten ließen einen Schraubendreher zurück. Der Licht-Klau am Rathaus war nicht der einzige: Weitere LED-Strahler stahlen die Diebe an der Steinstraße und Neustraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.