Lesung in Moers: Mattias Edvardsson via Facebook und Youtube

Moers. Der schwedische Autor Mattias Edvardsson ist am Mittwoch virtueller Gast der Stadtbibliothek in Moers.

Eine spannende digitale Veranstaltung mit dem schwedischen Autor Mattias Edvardsson bietet die Bibliothek Moers am Mittwoch, 24. November, um 19 Uhr an. Er liest im Live-Stream auf der Facebookseite der Einrichtung aus seinem neuen Psychothriller „Die Bosheit“.

Die Lesung und das Gespräch finden in englischer und deutscher Sprache statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Sein neues Buch führt in ein kleines Nest in Südschweden, in das Mikael mit seiner Familie gezogen ist. Als seine Frau von einem Auto schwer verletzt wird, wächst bei ihm zunehmend der Verdacht, dass es sich keineswegs um einen Unfall handelt, sondern um eine vorsätzliche Tat.

Der Zugang zum Live-Stream ist kostenfrei über die Facebook-Seite der Bibliothek Moers und auf www.youtube.com/LitLoungeTV möglich.

