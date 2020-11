Lehrer aus Moers ist auf Instagram im Einsatz für Wildbienen

Der Insektenschutz spielt im Leben von Martin Hinkelmann eine ganz besondere Rolle. Momentan sammelt der Hobby-Imker und Biologielehrer aus Moers-Holderberg Spendengelder für eine Wildwiese. Diese soll in Kapellen nahe der JVA entstehen und die Bestände von Wildbienen sichern.

Oftmals, wenn wieder vom Phänomen des Bienensterbens berichtet wird, beschließen nämlich viele Menschen, sich Honigbienen anzuschaffen, um die Art zu erhalten. „Eine Illusion“, mahnt Hinkelmann. Denn die seien keineswegs vom Aussterben bedroht. Vielmehr müsse man sich Sorgen um die Auswirkungen des Klimawandels auf die vielen Wildbienenarten machen, die für 80 Prozent aller Bestäubungen verantwortlich sind.

Bienen klettern in Moers auf einen Holzrahmen: Martin Hinkelmann berichtet über Naturschutz und seine Arbeit mit den Bienen im Stadtteil Holderberg. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

„Es gibt sogar Ansätze, dass Honigbienen in Bestäubungskonkurrenz zu den Wildbienen stehen. Das bedeutet: Mit mehr Honigbienen betreibt man keinen Artenschutz, sondern macht es eventuell noch schlimmer“, erläutert der 30-Jährige.

Darum ist für Martin Hinkelmann besonders wichtig, kleine Insekten sichtbar zu machen: „Wenn Insekten so groß und süß wie Golden Retriever wären, wäre es deutlich einfacher, klarzumachen, dass der Mensch sie braucht“ Zu diesem Zweck betreibt er Aufklärungsarbeit über seinen Instagram-Kanal „hinkelmannhonig“. Auch seine Schüler der Gesamtschule am Kaiserplatz in Krefeld möchte der Biologie- und Erdkundelehrer für das Thema sensibilisieren. Dafür integriert er seine Bienen in den Unterricht und leitet eine Nachhaltigkeits-AG mit Insekten-Schwerpunkt.

Um allerdings nicht nur zu reden, sondern auch konkret etwas zu unternehmen, hat Hinkelmann den Plan entwickelt, eine Insektenweide entstehen zu lassen. Mit seiner Online-Kampagne „#SpendefürKrautundBlüten“ hat er bereits mehr als 700 Euro gesammelt. Bis März hofft er auf ein Erreichen des Spendenziels von 1500 Euro. Dann nämlich will er gemeinsam mit einem befreundeten Landwirt auf dessen Gelände mit den Pflanzungen beginnen.

Für das Projekt gibt es noch viel zu tun

Bis dahin wird das knapp 500 m² große Areal umgegraben und eingeebnet. Anschließend soll die Fläche mit einem ganzjährigen und konstanten Nektarangebot in ein Insektenparadies verwandelt werden. Dafür setzt Martin Hinkelmann neben der Pflanzung von Krokussen, Stauden, Klee und Obstbäumen auch auf „Unkräuter“, damit sich wild ein eigenständiges Ökosystem entwickeln kann, wenn man es unberührt lässt. Nistmöglichkeiten werden durch Totholzplätze bereitgestellt.

„Es ist ebenfalls sehr wichtig, spezielle Pflanzen zu berücksichtigen, die besonders schutzbedürftige Insekten anlocken – zum Beispiel Zaunrüben für die Zaunrübenbiene“, ergänzt Hinkelmann, der hobbymäßig eine Imkerei im heimischen Garten betreibt.

Die Leidenschaft auf einer Neuseeland-Reise entdeckt

Zu dieser Leidenschaft kam er durch eine Neuseeland-Reise während seines Studiums. Anschließend nahm er an einem Imkerkurs für Biologiestudenten an der Uni Bochum teil, infolgedessen er ein Bienenvolk geschenkt bekam. Daraus sind mittlerweile acht Völker geworden, welche in diesem Jahr rund 320 Kilogramm Honig produziert haben. Diesen verschenkt Hinkelmann oder verkauft ihn über Empfehlungen.

Falls aus der Insektenweide in Moers-Kapellen eine Erfolgsgeschichte werden sollte, könne daraus auch eine Initiative für die Zukunft werden. Dafür brauche es nur kooperationswillige Landwirte und Menschen, die bereit sind zu helfen oder spenden. Dann würde er aus den Pflanzungen gerne eine jährliche Aktion machen, betont Hinkelmann: „Es ist Zeit aufeinander zuzugehen.“