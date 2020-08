Laschet und Spahn in Moers: Gewerkschaft Verdi plant Protest

Im Bethanien-Krankenhaus in Moers werden am Freitag NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartet. Die Gewerkschaft Verdi will demonstrieren.

Moers. Zum Besuch von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Moers kündigt die Gewerkschaft Verdi Protest an.

Am Freitag besuchen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) das Bethanien-Krankenhaus in Moers, um sich über die Behandlung von Corona-Patienten zu informieren.

Während des Besuchs will die Gewerkschaft Verdi vor dem Krankenhaus für „Verbesserungen im Krankenhaussystem und für echte Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten“ demonstrieren.

Sekretär fordert verbindliche Vorgaben

„Die Corona-Pandemie hat allen nochmal vor Augen geführt, dass Krankenhäuser mehr als nur systemrelevant sind. Sie haben existenzielle Bedeutung für unsere Gesellschaft. Applaus und öffentliche Anerkennung tun gut, dabei darf es aber nicht bleiben. Die falsche Politik muss korrigiert werden. Wir brauchen verbindliche Vorgaben für genug Personal, bedarfsgerechte Finanzierung statt Pauschalen und nicht zuletzt eine echte finanzielle Aufwertung der Gesundheitsberufe“ fordert Gewerkschaftssekretär Frowin Jaspers in einer Verdi-Mitteilung vom Donnerstag.

Die Gewerkschaft kritisiert laut Mitteilung außerdem, dass es in Nordrhein-Westfalen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern – anders als in den Altenpflegeeinrichtungen – bislang keine Anerkennung durch Prämienzahlung gegeben habe. Die Demonstration soll am Freitag, 28. August ab 14.30 Uhr als Menschenkette vor dem Haupteingang des Bethanien-Krankenhauses Moers stattfinden.