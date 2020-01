Landwirte suchen in Moers das Gespräch zu kritischen Themen

Landwirte aus Moers und Umgebung haben am Freitag in der Innenstadt von Moers das Gespräch mit Passanten gesucht. Es ging auch um kritische Themen wie den Einsatz von Glyphosat auf den Feldern oder Nitrat im Grundwasser. In Kamp-Lintfort gab es eine ähnliche Aktion, die Landwirte wollen mit der Öffentlichkeit im Gespräch bleiben.

Der große Trecker auf dem Neumarkt ist am Freitag nicht zu übersehen. Mehrere Landwirte aus Moers und Umgebung haben dazu Tische aufgestellt und verteilen Umschläge mit Blumensamen an die Passanten. An den Umschlag ist ein Zettel geheftet, „Gemeinsam für ein buntes NRW, Eure Landwirte“ steht drauf. Und: „Kooperation statt Verbote“. Das ist auch der Wunsch von Gerd Luyven. „Der Einsatz von Glyphosat ist in den vergangenen 15 Jahren auf 40 Prozent gesunken“, sagt der Landwirt aus Kamp-Lintfort.

Beim Thema Nitrat im Grundwasser hebt sein Kollege Hendrik Fechner aus Moers-Schwafheim die „gute Zusammenarbeit mit der Enni“ hervor: „Wir haben hier eine sehr gute Wasserqualität.“ Blühstreifen am Rande der Felder haben beide. Am Freitag gab es neben kritischen Fragen auch viele positive Kommentare. Luyven: „Die Leute sehen unsere Arbeit mit Wohlwollen.“