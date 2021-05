Landtagswahl Landtagswahl: SPD Neukirchen-Vluyn will Ibrahim Yetim

Neukirchen-Vluyn/Moers. Die CDU Neukirchen-Vluyn und Moers entscheidet sich am Samstag, wen sie ins Rennen schicken möchte. Nun legt die SPD mit dem ersten Schritt nach.

Der Vorstand der SPD Neukirchen-Vluyn hat einstimmig den Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim aus Moers als Kandidaten für die Landtagswahl im Mai 2022 nominiert. Das teilen die Sozialdemokraten am Donnerstag mit.

In ihrer Mitgliederversammlung am 10. Juni will der Vorstand den zu wählenden Delegierten des Ortsvereins diese Empfehlung für die Wahlkreiskonferenz mit auf den Weg geben, heißt es weiter in der Mitteilung. „Und: Mit Ibrahim Yetim haben wir einen engagierten erfahrenden Kandidaten, der für integrative, weltoffene und mit dem Wahlkreis verbundene Politik steht.“

Im Moerser Ortsverein hat Yetim ebenfalls Rückenwind vom Vorstand. Auch der möchte ihn wieder als Landtagskandidaten nominieren. Die Mitglieder müssten dem wie in der Nachbarstadt noch zustimmen. Nach NRZ-Informationen ist bislang von einem Gegenkandidaten nichts bekannt.

Damit kristallisiert sich in ersten Schritten heraus, gegen wen der Kandidat oder die Kandidatin der CDU im kommenden Jahr antreten müsste. Die Christdemokraten aus Neukirchen-Vluyn und Moers entscheiden am Samstag, wenn sie in das Rennen für die Landtagswahl schicken möchten. Zur Wahl stehen Julia Zupancic aus Moers und Raimund Sicking aus Neukirchen-Vluyn. (sovo/wit)

