Landtag stimmt zu: Verkauf des Finanzamtes Moers perfekt

So in etwa könnte das Areal des ehemaligen Finanzamtes Moers einmal aussehen.

Moers. Der NRW-Landtag hat dem Verkauf des ehemaligen Finanzamtes an die Düsseldorfer Bema-Gruppe zugestimmt. Mit diesem Schritt ist der Deal perfekt.

Nun hat auch der NRW-Landtag dem Verkauf des ehemaligen Finanzamtes Moers zugestimmt. Dies teilte der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim am Donnerstag mit. Damit ist der Erwerb der Immobilie an der Unterwallstraße durch die Düsseldorfer Bema-Gruppe endgültig unter Dach und Fach.

Trotz aller Bedenken und vieler offener Fragen zum intransparenten Verkaufsverfahren, so Yetim in einer Pressemitteilung, sei er froh, dass dieser Schritt jetzt getan ist: „Obwohl der Bericht des externen Antikorruptionsbeauftragten anscheinend nicht für alle eine Warnung war, bin ich froh, dass diese Hängepartie endlich beendet ist“, schreibt der Landtagsabgeordnete.

Die Bema will, wie berichtet, die Gebäude auf dem 12.000 Quadratmeter großen Areal abreißen und dann Wohn- und Bürogebäude errichten. Yetim hatte vorgeschlagen, eine Mischnutzung aus Wohnen, Dienstleistungen, Kreativwirtschaft und Bildungseinrichtungen an dem Standort zu realisieren. Er hoffe, dass sich der Standort nun in diese Richtung entwickeln kann.

