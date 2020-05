Landesgartenschau Kamp-Lintfort sagt Feier am 15. Mai ab

Kamp-Lintfort. Die offizielle Eröffnungsfeier der Laga Kamp-Lintfort sollte am 15. Mai mit geladenen Gästen stattfinden. Die wurde nun corona-bedingt abgesagt.

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung der Laga ist abgesagt. „Leider müssen wir aufgrund der aktuellen Erlasslage und nach Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern auf Landes- und Kommunaler Ebene unsere für den 15. Mai 2020 geplante Eröffnungsveranstaltung kurzfristig absagen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch andere Veranstaltungen, die in den kommenden Wochen geplant waren, mussten zum Teil aufgrund des nunmehr bis zum 24. Mai gültigen Erlasses abgesagt werden.

Genauer informieren können sich die Gäste hierzu auf der Internetseite der Laga. Die dort im Veranstaltungskalender aufgeführten Veranstaltungen finden alle statt.

„Wir haben jetzt eine Woche Gartenschau hinter uns und sind sehr zufrieden, dass unsere Gäste so

Wegen des Coronavirus sind die Besucher der Laga verpflichtet sich an die Hygieneregeln zu halten. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

zahlreich gekommen sind“, heißt es weiter. Alle, die ein Einladungsticket für diese Veranstaltung erhalten haben, können dieses auch an allen anderen Tagen der Gartenschau als Tagesticket einlösen.

Was kommt: Den Segen von Kloster Kamp gibt es ab heute täglich. Während der Landesgartenschau bietet das Geistliche und Kulturelle Zentrum um 13 Uhr Open Air eine Kurzandacht an. Das Angebot hatte ursprünglich in der Abteikirche stattfinden sollen und wird nun in den Kräutergarten verlegt. Ein Team von Frauen und Männern wechselt sich mit Peter Hahnen in der Leitung ab. Platz ist für 25 Personen mit viel Sicherheitsabstand. Bei Regen fällt die gut fünfminütige Andacht aus. Der Zugang zum Areal wird reguliert.