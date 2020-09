Landesgartenschau in Kamp-Lintfort zeigt abends Lasershows

Kamp-Lintfort. Die Landesgartenschau macht das Licht an im Zechenpark: abendliche Lasershows ab 16. Oktober. Auch für Kids gibt’s Programm in den Herbstferien.

Hat jemand was von der dunklen Jahreszeit gesagt? Papperlapapp. Die Landesgartenschau macht das Licht an. Ab Freitag, 16. Oktober, wird es während der Herbstferien richtig bunt im Zechenpark. Bis zum 24. Oktober zeigt „LightArt Showlaser“ jeden Abend insgesamt neun Lichtinstallationen und wechselnde Lasershows auf einem extra angelegten Rundweg durch das Ausstellungsgelände.

Start- und Endpunkt des Lichter-Rundwegs ist der Quartiersplatz. Das Licht begleitet die Gäste dann über den Weg des Kleinen Fritz. Während der Aktion ZechenParkLeuchten müssen Besucherinnen und Besucher den Park zunächst bis 18 Uhr verlassen. Der Einlass für den Rundweg ist dann um 19 Uhr, der letzte Einlass ist um 21.30 Uhr. Das Ende des ZechenParkLeuchten ist täglich um 22.30 Uhr.

Gastronomie öffnet länger

Wegen der Lichtshow werden auch die Gastronomien im Zechenpark ab dem 16. Oktober länger geöffnet haben, sodass Besucherinnen und Besucher in stimmungsvoller Atmosphäre essen und trinken können.

Ein Ticket für das ZechenParkLeuchten kostet 12 Euro, Dauerkartenbesitzer zahlen 10 Euro, Kinder 5 Euro. Ein Kombiticket für die Landesgartenschau und das ZechenParkLeuchten für Erwachsene liegt bei 26,50 Euro, ein Kombi-Kinderticket liegt bei 7 Euro. Die Tickets sind ab sofort an den Kassen und über die Internetseite der Landesgartenschau erhältlich.

Während der Herbstferien vom 12. bis 24. Oktober gibt es auch ein besonderes Schmankerl für Kinder. Wer schon immer mal einen Tag lang Tierpfleger sein wollte, hat dann die Gelegenheit dazu. Aber auch

Einmal Tierpfleger sein: Das geht in den Herbstferien auf der Laga. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

andere Workshops, Rallyes durch den Zechenpark, Minigruppenkurse oder der Forscherkoffer bieten attraktive Mitmachaktionen für Kinder in den kommenden Schulferien.

Tiere pflegen im Kalisto

Ställe ausmisten, Tiere füttern und die Ponys Jünter, Jupp und Fee striegeln – das sind nur einige der Aufgaben, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kalisto-Tierpark während des Ferienprogramms von 10 bis 15 Uhr erleben können. Die Teilnehmerzahl ist pro Gruppe auf zehn Kinder beschränkt, mindestens sollen es sechs Kinder sein. Die Tierpfleger-Aktion richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Die Kosten für die Teilnahme betragen 29 Euro pro Kind, inbegriffen sind Getränke und ein gemeinsames Mittagessen.

Leckeres und Nützliches aus der Natur können Kinder im gleichnamigen Kurs am 22. und 23. Oktober auf dem Gelände der Gartenschau sammeln. Nisthilfen für Wildbienen und Hummeltränken können die kleinen Gäste am 16. und 17. Oktober am NRW WaldMobil bauen „oder sie gestalten Blütenkarten durch zerstampfte Blüten und Blätter am 12. Oktober oder machen einen Taschenmesserführerschein am 9. oder 10. Oktober, indem sie aus Ästen Zauberstäbe, Buttermesser oder Amulette schnitzen“, zählt Irina Osthoff vom Grünen Klassenzimmer auf. In den Minikursen, die von Dienstag bis Freitag zwischen 11 Uhr und 16 Uhr und nach vorheriger Absprache buchbar sind, geht es rund um Umwelt- und Klimaschutz.

Mehr Artikel aus Kamp-Lintfort und Umgebung finden Sie hier

Das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung steht hier im Vordergrund. Das Angebot ist auf eine Teilnehmerzahl von drei bis neun Personen begrenzt. Eine schriftliche Anmeldung eine Woche im Voraus ist hierfür erforderlich. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Landesgartenschau unter Veranstaltungen/Grünes Klassenzimmer oder Veranstaltungen/Herbstferienangebote: www.kamp-lintfort2020.de

>>> UMFRAGE: BESUCHER GEBEN DER LAGA EINE ZWEI

1500 Besucherinnen und Besucher wurden innerhalb von vier Monaten – Juni bis September – auf dem Gelände der Landesgartenschau über ihren Eindruck befragt. 1000 Bögen sind bereits ausgewertet, bis zum Ende der Gartenschau sollen die restlichen 500 Papiere aufbereitet werden. „Die Gäste haben die Landesgartenschau, geht man nach dem Schulnotensystem, mit einer Zwei benotet“, fasst Dr. Barbara Stoberock von der Hochschule Rhein-Waal das vorläufige Ergebnis zusammen.

Finden vor allem die Männer interessant: Das Infozentrum. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Sie hat gemeinsam mit drei ihrer studentischen Hilfskräfte die Umfrage vorgenommen. Das Durchschnittsalter der Befragten liegt bei 59 Jahren, 94 Prozent der Besucher gefällt die Landesgartenschau. „Besonders hervorgehoben wurden die Blumen und Stauden auf dem Gelände sowie der historische Terrassengarten im Kamper Gartenreich.“ Auch die Barrierefreiheit und das Parkplatzangebot wurde von einer deutlichen Mehrheit positiv bewertet.

Corona-Regeln stören kaum

Was Männern und Frauen besonders gut gefällt, scheint sehr ähnlich. Bei der Evaluation gab es lediglich den Unterschied, dass Männer zusätzlich das Infozentrum Stadt und Bergbau als eindrucksvolles Highlight bezeichneten, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch Corona war ein Thema. Auf die Frage, ob sie sich durch die Corona-Regeln gestört gefühlt hätten, antworteten auf einer Skala von eins „ja, sehr“ bis sechs „nein, gar nicht“ die meisten mit einer Fünf.