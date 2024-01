Ein Teil des Kaufland-Parkplatzes steht unter Wasser. Dies hat in einer Moerser Facebook-Gruppe für große Belustigung gesorgt.

Wetter „Lake Kaufland“: Riesige Pfütze in Moers sorgt für Spott

Moers Moerser machen sich über eine Pfütze auf einem Supermarktparkplatz lustig. Was es damit auf sich hat und wie das Unternehmen darauf reagiert.

Eine riesengroße Pfütze sorgt derzeit in der Moerser Facebook-Gruppe „Was ist los in Moers“ unter den Moersern für Belustigung. Eine Nutzerin hatte ein Foto der Wasserlache auf dem Kaufland-Parkplatz an der Hülsdonker Straße 86 geteilt. „Lake Kaufland“, kommentiert unter anderem ein Facebook-Nutzer. „Habe ein Modellboot. Danke für den Tipp“, und „kann man schon Angeln?“, scherzen andere.

Das Problem, dass bei Starkregen, wie es in den vergangenen Tagen der Fall war, sich eine solche Pfütze bildet, sei nicht neu, meinen einige Facebook-Gruppenmitglieder. „Ich weiß, dass es schon mindestens 10 Jahre so ist. Wollen die nicht langsam mal was daran ändern? Das ist doch eine Zumutung!“, meint eine Nutzerin.

Kaufland bittet Kunden in Moers um Entschuldigung

Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt eine Sprecherin der Supermarktkette, dass die Problematik dem Unternehmen bereits bekannt sei und Kaufland „selbstverständlich nach einer Lösung“ sucht. „Wir bitten alle Kunden bis dahin die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen“, heißt es.

Bis der Konzern das Problem behoben hat, raten einige Moerser in der Facebook-Gruppe: „Als Kind würde ich da jetzt volle Pulle mit dem Rad durchfahren“ und: „Regenhose+Jacke und Gummistiefel und dann los.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland