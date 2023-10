Der verunfallte Pkw in Moers.

Unfall Kurioser Unfall in Moers – Durch den Vorgarten bis zum Haus

Moers. Bei einem Unfall in Moers ist ein hoher Sachschaden entstanden. Der Fahrer blieb unverletzt. Aber der Verlauf des Unfalls ist bemerkenswert.

Dieser Unfallverlauf klingt kurios. Am Samstag, 21. Oktober, gegen 14 Uhr, kam es in Moers im Bereich Grünberger Straße / Brieger Straße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Dabei befuhr ein 75-jähriger Mann aus Moers mit seinem Pkw die Brieger Straße und beabsichtigte in eine Grundstückszufahrt abzubiegen, wie die Polizei mitteilt.

Dabei fuhr der Mann zunächst gegen einen geparkten Pkw und fuhr anschließend durch einen Vorgarten bis vor eine Hauswand. Durch den Unfall wurde neben den beiden Pkw auch das Wohnhaus erheblich beschädigt. Die Überprüfungen am Haus auf dessen Bewohnbarkeit dauern an. Da durch den Unfall die Fahrzeugtüren blockiert waren, musste die Feuerwehr zunächst das Fahrzeug absichern und anschließend den Fahrer aus dem Auto befreien. Er blieb, nach ärztlicher Überprüfung, wie es von der Polizei heißt, unverletzt.

