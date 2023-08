Kurios: Kirche in Moers feiert Gottesdienst auf Autoscooter

Moers. Statt in der Kirche findet der Gottesdienst der Gemeinde St. Josef mitten auf der Kirmes in Moers statt. Was Teilnehmer wissen müssen.

Einen ganz besonderen Gottesdienst bietet die Katholische Kirchengemeinde St. Josef Moers am Sonntag, 3. September, ab 10 Uhr an. Wie Pfarrer Herbert Werth ankündigt, wird der Gottesdienst passend zur Moerser Kirmes nicht wie sonst in der Kirche stattfinden, sondern auf dem Autoscooter am Kastellplatz.

„Schon vor Corona hatten wir einen Gottesdienst auf einem Autoscooter gefeiert, der sehr gut angenommen wurde“, sagt Werth. Zudem sei der Standort überdacht und somit auch bei schlechtem Wetter geeignet. Der Pfarrer hofft auch in diesem Jahr auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Alle Informationen zur Moerser Kirmes 2023 gibt es hier.

