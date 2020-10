Kunstschule Neukirchen-Vluyn zeigt Werke der Stipendiaten

Inmitten der aktuellen Stipendiaten-Ausstellung in der Kunstschule, die man nun auch virtuell besuchen kann (v.l.n.r.): Gerrit Klein, Markus Nacke, Bernd Zibell und Gabriele Berndt-Bathen.

Neukirchen-Vluyn. Die Kunstschule Neukirchen-Vluyn geht neue Wege. Die Ausstellung der Stipendiaten-Klasse ist online zu sehen. Es gibt einen digitalen Zwilling.

Einmal im Jahr zeigt die Stipendiaten-Klasse der Kunstschule von Gabriele Berndt-Bathen und Gerrit Klein ihre Arbeiten öffentlich. Zum ersten Mal sind die Bilder und Plastiken der zwölf jungen Leute jedoch nicht in der Sparkasse an der Poststraße, sondern in einer Online-Ausstellung mit dem Titel „Milieu“ zu sehen.

„Wir haben aus der Corona-Not eine Tugend gemacht und gefördert, dass man jetzt die komplette Kunstschule virtuell besuchen kann“, sagt Sparkassenvorstand Bernd Zibell. Per PC, Tablet oder Smartphone können Besucher jeden Raum der Kunstschule am Schulplatz ansteuern.

Technisch realisiert hat den 3-D-Kunst-Rundgang Karsten Schnölzer. Der Inhaber der Moerser Agentur Solidground digitalisierte die Kunstschule mit einem Hochleistungsscanner und stellte ihren digitalen Zwilling ins Netz. Die Kosten übernahm die örtliche Sparkassen-Kulturstiftung, die seit 2004 auch Stipendien für besonders begabte Kunstschüler vergibt. „Mit diesem Projekt sind wir in eine neue Dimension der Kulturförderung eingetreten“, sagte Markus Nacke, der Vorsitzende des Kuratoriums.

Die Arbeiten der Stipendiaten sind im neuen Haus, das man durch die Küche und einen kleinen Gang betritt, zu finden. Die 14- bis 20-jährigen Kunstschülerinnen und -schüler beschäftigten sich mit Umwelt und Klima. „Die Jugendlichen sind durch die Fridays-for-Future-Bewegung sensibilisiert und reagieren künstlerisch auf Umweltverschmutzungen, globale Erwärmung und Naturkatastrophen“, sagen Gabriele Berndt-Bathen und Gerrit Klein.

Der Link für den virtuellen Besuch: www.kunstschule-nv.de.