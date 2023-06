„Kunst und Genuss“ in Kamp-Lintfort: Die 16 schönsten Bilder

Viel zu schauen auf der Moerser Strasse

Kamp Lintfort: Veranstaltung Kunst & Genuss in Kamp-Lintfort Am 03.06.2023 ist in der Fußgängerzone Moerser Straße in Kamp Lintfort die Veranstaltung Kunst & Genuss. Ulrike Forstreuter aus Krefeld stellt Schmuck her, zum Beispiel aus altem Besteck. Foto: Judith Michaelis / Funke Foto Services

