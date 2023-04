Kulturrucksack Neukirchen-Vluyn 2023: Angebote und Termine

Neukirchen-Vluyn. Kostenloses Angebot für Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren: Das steckt drin im Neukirchen-Vluyner Kulturrucksack. Anmeldungen noch möglich.

Auch 2023 bietet das Kulturamt der Stadt Neukirchen-Vluyn den „Kulturrucksack“ an. Anfang März hatten der städtische Kulturbeauftragte Rüdiger Eichholtz und seine Projektpartnerinnen das Programm öffentlichkeitswirksam vorgestellt. Noch sind Anmeldungen für einzelne Angebote möglich; die Stadt weist erneut auf das Programm hin und erklärt zum Hintergrund: Durch eine Förderung des Landes NRW ist es möglich, künstlerische und kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 14 Jahren zu machen – und das kostenfrei.

Der städtische Kulturbeauftragte kooperiert dazu mit hiesigen Kulturschaffenden, um eine möglichst große Bandbreite zu schaffen. Im Programm sind Tanzen, Skulpturenbau, Handwerk und Poetry Slam. Die ersten Kurse sind bereits gestartet; auch für spätere Termine kann man sich schon anmelden.

Poetry Slam: „Raus mit der Sprache! II“ Neukirchen-Vluyn slammt – Autor, Poetry Slammer und Moderator Michael Schumacher vermittelt Übungen des Kreativen Schreibens, macht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Grundideen der Literaturvortragsform Poetry Slam vertraut; er leitet an und begleitet den Prozess von der ersten Idee bis zum bühnenreifen Textvortrag.

Zusätzlich werden literarisches Handwerk und Grundlagen der Bühnenperformance vermittelt (Bühnenpräsenz, Körpersprache, Einsatz der eigenen Stimme, Umgang mit Mikrofon). Ein öffentlicher Auftritt findet je nach Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt. Wann: von Montag, 26. Juni, bis Freitag, 30. Juni, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Wo: Stadtbücherei, Missionshof 5 im Dorf Neukirchen. Anmeldung: telefonisch unter 02845/4851 oder per Mail an: stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de.

Handwerken mit Metall und Holz

Offene Werkstätten: Kreativ arbeiten mit den Materialien Metall und Holz. Geplant sind mobile Schmiedewerkstätten, Palettenmöbelbauaktionen und handwerkliche Workshops im Stadtgebiet. Die Objekte werden begleitend zu Events sowie an den einzelnen Spielorten gestaltet und ausgestellt.

Im Spektrum kleinerer handwerklicher Tätigkeiten bis hin zu komplexeren Gestaltungen arbeiten die Teilnehmenden in einem alten Handwerk und gestalten Palettenmöbel zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum in der Stadt. Wann und wo: Samstag, 16. September, beim Erntedankfest in Neukirchen und am Wochenende 4./5. November beim Martinsmarkt in Vluyn. Anmeldung und Aufnahme in den Verteiler: Rüdiger Eichholtz, telefonisch unter 0177/2035277 oder per Mail an: buero@art-and-consulting.de

Und schließlich haben bei der Kunstschule Kunst(t)räume Tanzkurse begonnen, so ein Clipdance/ Hip Hop Projekt über zehn Wochen. Infos zu Angeboten und Teilnahme: Désirée Burger, www.kunst-t-räume.de; Telefon (nach den Ferien): 02845 /3841817.

