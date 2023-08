KulturCamp Kamp-Lintfort: Das sind die kommenden Highlights

Andrea Canta tritt am 19. August im Yummys Yes in Kamp-Lintfort auf.

Kamp-Lintfort. Der Veranstaltungskalender des Kamp-Lintforter Vereins KulturCamp ist voll. Derweil kämpfen die Künstler mit einem großen Problem.

„Wir sind immer noch auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten“, sagt Frank Reinert, Vorsitzender des KulturCamp. Anfang des Jahres musste der Kamp-Lintforter Verein aus den bisher genutzten Räumen im Tagesbetriebsgebäude der Zeche Friedrich Heinrich am Zechenpark ausziehen (wir berichteten). Seitdem sucht das KulturCamp einen neuen Ort für die Vereinsarbeit. Dabei hat der Vorsitzende klare Vorstellungen: „Es sollte nicht all zu teuer sein, gerne auch ein Ladenlokal, das wir dann auch als öffentliches Atelier nutzen könnten.“

Die anhaltenden Schwierigkeiten, neue Räume zu finden, hält den Verein jedoch nicht davon ab, weitere Veranstaltungen zu planen und durchzuführen – und das seit Kurzem mit eigenem Equipment, wie der Vereinsvorsitzende erklärt: „Wir haben eine eigene Technik angeschafft und eine neue Lichtanlage.“ Eingesetzt wird die Anlage auch am Samstag, 19. August, 19 Uhr. Das KulturCamp lädt zu einem Konzert mit Sängerin Andrea Canta und ihrem Gitarristen Flávio Nunes ein. Veranstaltungsort ist Yummys Yes an der Ringstraße 117. Passend zur Musik gibt es dort brasilianische Köstlichkeiten und Cocktails. Kurzentschlossene erhalten noch an der Abendkasse Tickets für 14 Euro.

Vorbereitungen für die Freilandmalereien am 20. August im Schirrhof. Foto: Frank Reinert

Kostenfrei hingegen ist die Veranstaltung am morgigen Sonntag, 20. August. Vier Künstlerinnen und Künstler des KulturCamp haben Freilandmalerein zum Thema „900 Jahre Kloster Kamp“ erstellt. Die Werke, an denen sich auch Bürgerinnen und Bürger bei einer gemeinsamen Malaktion in der vergangenen Woche beteiligt haben, werden nun zwei Wochen im Schirrhof zu sehen sein. Los geht es um 11 Uhr mit einer Vernissage. Gitarrist Detlev Höller wird mit ruhigen Jazzklängen für eine entspannte Atmosphäre sorgen, während Gäste ausgiebig die Malereien von Maria Sobeck, Jacqueline Bind, Elke Gerbracht und Houcine Majri bestaunen können.

„Ein großer Termin“, wie Reinert sagt, steht dann am Sonntag, 24. September, an. Unter dem Titel „Die Sinatra Story“ erzählt Musiker Jens Sörensen aus Oldenburg die Lebensgeschichte des bekannten Sängers nach und spielt die bekannten Stücke des in den 1990er Jahren verstorbenen Künstlers. „Er unternimmt mit dem Publikum eine musikalische Reise durch das Leben von Sinatra“, konkretisiert Reinert. Tickets für die Veranstaltung kosten im Vorverkauf 24 Euro und an der Abendkasse 29 Euro. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits um 18 Uhr, teilt Reinert mit.

Der KulturCamp-Vorsitzende rät, früh am Veranstaltungsort, dem Schirrhof, zu sein, denn: Es besteht freie Platzwahl. Reinert betont auch: „Alle, die an diesem Abend in Gala-Garderobe erscheinen erhalten ein Gimmick: Frauen ein Glas Champagner und Männer ein Glas Whiskey on the rocks.“

Mehr Infos zum KulturCamp und dessen Veranstaltungen finden Interessierte unter: https://www.kultur-camp.club/

Tickets für die Veranstaltungen des KulturCamp gibt es im Lottoshop Müller an der Ferdinantenstraße 14 oder unter: https://rogschticket.de/

