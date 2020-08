Künstler aus Moers bieten Show-Wochenende im Sportpark

Moers. Edwina De Pooter und Dirk Elfgen läuten Freitag ein Open-Air-Konzertwochenende mit bekannten Moerser Acts ein. 440 Besucher sind erlaubt.

Am kommenden Freitag, 28. August, findet ab 20 Uhr auf der Wiese am Enni Sportpark Rheinkamp das erste Moerser Live-Konzert des Showduos „ED:EL“ in Moers statt. Präsentiert wird der Auftritt von der Sparkasse am Niederrhein.

Hinter dem Namen „ED:EL“ verbergen sich die beiden in Moers ansässigen Showkünstler Edwina De Pooter & Dirk Elfgen, die als Duo gerade erst wieder in der ARD-Sendung „Verrückt nach Meer“ zu sehen waren.

In ihrer rund 100-minütigen Show mit dem Titel „Stars & Musicals“ präsentieren sie Welthits von Tina Tuner und Joe Cocker, über Sarah Connor und Michael Bublé bis hin zu Helene Fischer und Udo Jürgens. Dazu kommen berühmte Musical-Songs, unter anderem aus Cats, Evita, Dirty Dancing und ABBA, außerdem Duette und eigene Songs. Dazu gibt es Live-Parts am Showflügel, Gitarren und Bass sowie Tanz-Einlagen der „Diamond Dancers“.

Eine große LED-Wand sorgt dafür, dass das Bühnengeschehen auch von weiter weg zu sehen ist. Das Konzert findet unter Einhaltung der gesetzlichen Corona-Hygiene-Bedingungen statt. Auf dem Gelände gibt es ein Glasverbot, das Catering wird über die Enni-Parklounge und einen Imbisswagen abgedeckt.

Die Besucherzahl ist auf maximal 440 Personen begrenzt. Der Veranstalter rät dazu, Tickets online im Vorverkauf zu kaufen. Diese gibt es für 16 Euro unter www.showontour.de sowie unter 02841/3965511. Sollte es Restkarten geben, sind diese für 18 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Mit dem ED:EL-Konzert wird ein Open-Air-Aktionswochenende am ENNI-Sportpark eingeläutet, das am Samstag ab 19 Uhr mit einem Summer Special der „Enni-Night of the Bands“ mit der Band Holodeck und dem Comedian Jens Wienand weitergeführt wird. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr ein Picknickkonzert mit der Formation Fire, Rain & Espresso mit Frontfrau Stella Louise Göke.