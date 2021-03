Künftig 3 Euro Eintritt fürs Bettenkamper Meer in Moers

Moers. Der Eintritt ins Naturfreibad Bettenkamper Meer in Moers wird teurer. Wer das Bad häufig besucht, kann sich aber einen Rabatt sichern.

Die Enni erhöht den Eintritt in das Naturfreibad Bettenkamper Meer.

Um die steigenden Bäderverluste der letzten Jahre zu reduzieren, durchlaufen die Sport- und Bädereinrichtungen aktuell ein Optimierungsprogramm mit Maßnahmen wie einem angepassten Personaleinsatz- und Cateringkonzept, teilte die Enni am Montag mit. Als letzte Stellschraube folgte der Verwaltungsrat am Montag einstimmig demnach der Empfehlung des auf das Bäderwesen spezialisierten Beratungsunternehmens Altenburg, die Eintrittspreise für das Bettenkamper Meer von 2 Euro auf das laut Enni in Naturbädern übliche Niveau von 3 Euro anzuheben. Wer häufig das Bad besucht, kann über den Kauf einer Zehnerkarte für 25 Euro einen Rabatt erhalten. Zur Kenntnis nahm das Gremium zudem die bereits 2018 als Inflationsausgleich gedachte Anpassung der Eintrittspreise in den übrigen Bädern und der Eishalle um 20 Cent.

„Das wird dem Badespaß in der ereignisarmen Corona-Zeit nicht entgegenstehen“, ist Vorstandsmitglied Lutz Hormes sicher, in den Freibädern trotz notwendiger Hygienemaßnahmen auch in der neuen Saison wieder ein wenig Abwechslung bieten zu können.