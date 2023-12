Krimifestival Moers: Berühmter Bestseller-Autor kommt

Moers Arne Dahl und Co: Wer zum 8. Krimifestival 2024 in Moers kommt und wo es Tickets gibt.

Krimifans aufgepasst: Das Programm für das achte Krimifestival Moers wurde nun veröffentlicht, und: „Es wird hochkarätig wie immer - vielleicht sogar noch hochkarätiger“, wie Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender derSparkasse am Niederrhein, es ausdrückt. Vom 24. Februar bis zum 14. Mai 2024 erwarten Lesebegeisterte 18 Lesungen nationaler wie internationaler Autoren und Sprecher, die größtenteils Spannung und Nervenkitzel versprechen. „Partner in Crime“, wie die Stadt es formuliert, sind neben der Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein, die Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens sowie der lokale Buchhandel.

Ursula Friebel und Almut Pleines von der Stadtbibliothek Moers versprechen einiges: „Sowohl Freunde der Hochspannung, aber auch Liebhaber historischer Literatur und des Cosy Crime kommen auf ihre Kosten“, kündigt Friebel an. Sie und ihre Kollegin stellten das Programm der vergangenen Krimifestivals zusammen, so auch in diesem Jahr. „Wir müssen im Vorfeld immer unheimlich viel Literatur sichten“, erklärt Pleines. Der Aufwand hat sich gelohnt: Neben Autoren, die bereits für das coronabedingt abgebrochene Krimifestival 2020 eingeplant waren, konnten einige neue Gäste und internationale Namen für Lesungen in Moers hinzugewonnen werden.

Auftakt des Moerser Krimifestivals 2024: Schwedischer Bestsellerautor Arne Dahl kommt

Freunden des Genres wird der Name Arne Dahl sicherlich ein Begriff sein. Der schwedische Kriminalautor wird zum Auftakt des Festivals am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr in der Sparkasse Moers aus dem Debütband seiner neuen Thrillerreihe rund um die Kommissarin Eva Nyman lesen. Für 2020 ebenfalls bereits eingeplant: Natasha Korsakova. Ihr neuer Kriminalroman „Di Bernando“ spielt im Musikbusiness Roms. Für die passende Atmossphäre während der Lesung in der Moerser Musikschule Martinstift am Samstag, 9. März, sorgt Live-Musik einer Pianistin.

In das Hollywood der 1920er-Jahre entführt Christoph Weigold am Donnerstag, 29. Februar. Aufgrund des aktuell laufenden Umbaus des Atlantic-Kinos, findet die Lesung des historischen Kriminalromans „Der böse Vater“, anders als 2020 geplant, in der Bibliothek statt. „Die Popcorn-Maschine ist schon bestellt“, lacht Friebel.

Atmosphärische Krimi-Lesungen an ungewöhnlichen Orten in Moers

Mit Lesungen an besonderen Orten wartet das 8. Krimifestival dennoch auf. Neben einer Lesung in einem Wollladen und einer Veranstaltung in der Feuerwache auf der Essenberger Straße hat das Bibliotheksteam einen besonderen Ort entdeckt. Im Loft 47 der Kunstgalerie Seewerk am Silbersee wird Autor Michael Kobr das Publikum auf die Ostseeinsel Bornholm. Ein kostenloser Shuttle-Service vom Bapaume-Platz ist für die Veranstaltung am Dienstag, 5. März, eingerichtet. Almut Pleines hebt hervor: „Es ist wirklich eine ganz exklusive Angelegenheit.“

Auch Thriller-Autoren wie Arno Strobel und Marc Raabe nehmen am Moerser Krimifestival teil, letzterer eventuell mit dem Auftakt einer neuen Serie. „Unglaublich spannend, aber unglaublich brutal“, fasst Pleines zusammen, „das ist nichts für zarte Gemüter“.

Liebhaber klassischer Literatur kommen beim 8. Krimifestival in Moers auch auf ihre Kosten

Ein Klassiker ist auch dabei. Der Schauspieler Martin Brambach, den viele aus dem Dresdener Tatort kennen, stellt seine Fähigkeiten als Leser am Samstag, 2. März, unter Beweis. Er wird in einer Solo-Lese-Performance aus Friedrich Dürrenmatts „Die Panne“ vortragen. Den krönenden Abschluss macht der schottische Journalist und Autor Martin Walker, für den die Organisatoren gleich zwei Termine im Mai 2024 in den Mauern des Schloss Lauersfort angestzt haben.

Wolfgang Thoenes, Kulturdezenent der Stadt Moers, wie auch Giovanni Malaponti freuen sich auf die achte Ausgabe des über die Stadtgrenzen hinausstrahlenden Krimifestivals und hoffen mit Blick auf die kommenden Jahre auf viele weitere Festivals.

Wo es Tickets gibt Am Samstag, 9. Dezember 2023, startet der Ticket-Vorverkauf für das 8. Krimifestival in der Stadtbibliothek Moers auf der Wilhelm-Schroeder-Straße 10, zunächst ausschließlich vor Ort. Ab Dienstag, 12. Dezember, ist die Reservierung auch telefonisch unter 02841/201753 zu den Öffnungszeiten der Bibliothek möglich. Per E-Mail werden keine Reservierungen entgegengenommen. Die Bibliothek ist Dienstag bis Freitag von 10.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Samstags können Karten zwischen 10.30 und 13.30 Uhr erworben werden.

