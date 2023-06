Kriegswaffen gehortet? Polizei durchsucht Wohnwagen in Moers

Moers/Bückeburg. In Moers hat die Polizei einen Wohnwagen durchsucht. Der Einsatz war Teil einer größeren Aktion. Gibt es Verbindungen zur Reichsbürgerszene?

Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstagmorgen in einem Wohnwagen in Moers einen Beschuldigten angetroffen, gegen den ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz läuft.

Geführt wird das Verfahren gegen den aus Rinteln in Niedersachsen stammenden Mann von der Staatsanwaltschaft Bückeburg und der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg. Die Durchsuchungsbeschlüsse wurden in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg vollstreckt. Dabei kamen auch Spezialeinheiten und Diensthunde zum Einsatz.

Beschuldigter wird mangels Haftgründen wieder entlassen

Das Verfahren richtet sich gegen einen Rintelner, der beschuldigt wird, mehrere Kriegswaffen in seinem Besitz zu haben. Von den Durchsuchungsmaßnahmen betroffen waren dessen Haupt- sowie Zweitwohnsitz als auch durch ihn genutzte Lagerflächen sowie in Moers ein Wohnwagen, in dem die Beamten den Beschuldigten tatsächlich antrafen. Zum genauen Standort wollte Staatsanwalt Nils-Holger Dreißig von der Staatsanwaltschaft Bückeburg auf Anfrage nichts sagen. Der Rintelner wurde „nach der Durchführung polizeilicher Maßnahmen“, so der Polizeibericht, mangels Haftgründen wieder entlassen.

Bei den Durchsuchungen, die zeitgleich gegen 6 Uhr starteten und sukzessive gegen 9 Uhr beendet waren, wurden diverse Waffenteile sowie Waffenzubehör gefunden. Zudem hat die Polizei mehrere Datenträger beschlagnahmt. Die waffenrechtliche Prüfung der Waffenteile und des -zubehörs sowie die Auswertung der sichergestellten Datenträger steht noch aus. Bei den entdeckten Waffen, so Staatsanwalt Dreißig, handele es sich nicht um „normale“ Pistolen, sondern um Waffen und Munition, die für Kriegszwecke hergestellt worden seien.

Zu den Motiven des Beschuldigten machten die Behörden keine Angaben. Auf die Frage, ob es sich um ein Mitglied der Reichsbürgerszene handelt, sagte Staatsanwalt Dreißig, man ermittle „in alle Richtungen“. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes gab es keine Angaben zum Alter des Beschuldigten. (wit)

