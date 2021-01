Kreis will trägerunabhängige Pflegeberatung nach Wesel holen

Kamp-Lintfort. Bislang war trägerunabhängige Pflege im Kreis Wesel in den Städten angesiedelt. Das soll sich nun ändern. Die Linke protestiert.

Die trägerunabhängige Pflegeberatung ist derzeit bei den Städten und Gemeinden im Kreis Wesel angesiedelt. Auf Antrag der CDU im Kreistag wurde die Kreisverwaltung Wesel nun damit beauftragt, die Pflegeberatung zukünftig beim Kreis in Wesel anzusiedeln. Die Linken reagieren darauf mit heftiger Kritik:

„Die Zentralisierung der Beratungsstellen von Kamp-Lintfort nach Wesel zugunsten einer Personalkosteneinsparung für den Kreis steht im genauen Gegensatz zu dem Bedarf der Anspruchsnehmer wie Wohnortnähe, Niederschwelligkeit der Angebote und ausreichend fachlich qualifizierten Berater. Das ist inakzeptabel!“, so Sidney Lewandowski, Fraktionsvorsitzender Linksfraktion Kamp-Lintfort.

Keine stichhaltigen Argumente

Lewandowski kritisiert außerdem, dass die CDU-Fraktion im Kreistag keinerlei Rücksprache mit der Beratungsstelle in Kamp-Lintfort gehalten habe: "Die CDU hat nicht ein stichhaltiges Argument dafür, dass es für die Betroffenen in Kamp-Lintfort ein Gewinn wäre, zukünftig den Weg nach Wesel auf sich nehmen zu müssen. Darüber hinaus heißt es in der Antragsbegründung, dass eine Einflussnahme auf Beratungsinhalte und Beratungsqualität derzeit nur geringfügig möglich sei. Die CDU im Kreistag kann ja mal erklären, warum sie der Beratungsstelle in Kamp-Lintfort das Vertrauen abspricht.“

Auch Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt sieht keinen Handlungsbedarf: ""Wir sehen nicht die Notwendigkeit, dass der Kreis hier tätig werden muss. Wir haben funktionierende Strukturen."

Gegen einen Antrag der Linksfraktion im Kreistag Wesel auf "Sicherstellung einer bedarfsorientieren trägerunabhängigen Pflegeberatung im Kreis Wesel" stimmten CDU, FDP, FWG, AfD, Landrat Ingo Brohl (CDU) und die Grünen.