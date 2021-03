Kreis Wesel stoppt Corona-Impfungen mit Astrazeneca

Kreis Wesel. Auch der Kreis Wesel verwendet nicht mehr den Corona-Impfstoff der Firma Astrazeneca. Der Kreis reagiert damit auf eine bundesweite Maßnahme.

Auch der Kreis Wesel hat die Impfungen mit dem Mittel der Firma AstraZeneca eingestellt, wie es bundesweit der Fall ist.

Auf die Information des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales an die Kreise und kreisfreien Städte in NRW am Montag um 15.46 Uhr habe man unverzüglich die Impfungen mit dem Impfstoff eingestellt, so die Kreisverwaltung.

Impfungen mit dem BioNTech Impfstoff seien nicht betroffen und werden in der Priorisierungsgruppe der Ü-80-Jährigen weiterhin vorgenommen. Alle anderen Termine, insbesondere für die Beschäftigten an Grund- und Förderschulen sowie Kitas, sind bis auf weiteres nicht durchführbar, teilt der Kreis mit.

Wir aktualisieren diesen Text fortlaufend