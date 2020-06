Kreis Wesel: Peter Paic jetzt auf offiziell Landratskandidat

Dr. Peter Paic (Hamminkeln) wurde am Samstag in Kamp-Lintfort von den 79 Delegierten einstimmig zum SPD-Landratskandidaten gewählt.

Kamp-Lintfort. Die SPD im Kreis Wesel hat ihren Landratskandidaten für die Kommunalwahl am 13. September gewählt. Auch die Direktkandidaten stehen fest.

Dr. Peter Paic (51) aus Hamminkeln ist am Samstag von den 79 Delegierten des SPD-Kreisparteitages in der Stadthalle in Kamp-Lintfort einstimmig zum Landratskandidaten des Kreises Wesel gewählt worden.

Paic hatte Mitte November vergangenen Jahres in Moers seine Absicht bekundet, Nachfolger von Landrat Dr. Ansgar Müller (SPD zu werden. Peter Paic, geboren in Dinslaken, lebt jetzt in Hamminkeln und arbeitet beim Landesbetrieb für Information und Technik in Düsseldorf.

Auf Lohberg hat er Betriebsschlosser gelernt und sich dann Schritt für Schritt weiterentwickelt. Seine Doktorarbeit ist mit dem höchsten Prädikat versehen: magna cum laude. Seit 2012 hat er einen Lehrauftrag an der Hochschule Ruhr West für Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik. Zu den Schwerpunkten seiner politischen Arbeit zählen der breite Zugang zur Bildung, angemessen bezahlte Arbeit und die Digitalisierung.

Als Direktkandidaten wurden folgende 33 Personen gewählt: Axel Hermsen(Xanten), Marion Nasskau (Xanten/ Sonsbeck), Jörg Banemann (Alpen), Birgit Ullrich (Kamp-Lintfort), Jürgen Preuß (Kamp-Lintfort), Erich Pommerening (Kamp-Lintfort), Brigitte Prumbohm (Rheinberg), Karlheinz Schlusen (Rheinberg), Gabriele Gerber-Weichelt (Moers), Peter Kiehlmann (Moers), Dörthe Krüger (Moers), Paul Stucki (Moers), Kyra Sänger (Moers), Tom Sauer (Moers), Stephan-Ernst Kosin (Moers), Heinz-Gerd Franken (Neukirchen-Vluyn), Richard Stanczyk (Neukirchen-Vluyn), Raimund Vornweg (Hamminkeln), Kerstin Löwenstein (Hamminkeln), Gabriele Wegner (Wesel), Wilhelm Trippe (Wesel), Heinrich Heselmann (Wesel), Rainer Keller (Wesel), Jörg Pachura (Schermbeck), Doris Beer (Voerde), Gerd Drüten (Voerde), Max Sonnenschein (Voerde), Waltraud Schilling (Hünxe), Thomas Cirener (Dinslaken), Helmut Eisermann (Dinslaken), Jens Hundrieser (Dinslaken), Regina Depta (Dinslaken) und Alfred Jauering (Dinslaken).