Kreis Wesel: Herz-Kreislauf-Erkrankungen Todesursache Nr. 1

Moers/Kreis Wesel. Im Kreis Wesel sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache. Die Statistik des Landesamtes zeigt aber auch positive Entwicklungen.

Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts NRW starben 2019 im Kreis Wesel 1764 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dies entspricht 31,2 Prozent aller Todesfälle. „Damit sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin die Todesursache Nummer eins im Kreis“, so Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic, die die Statistik ausgewertet hat.

Zweithäufigste Todesursache waren mit 27,1 Prozent Krebserkrankungen, gefolgt von Krankheiten des Atmungssystems mit 7,7 Prozent. Die häufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung ist die koronare Herzkrankheit, bei der es durch Verengung der Kranzgefäße zu einer mangelnden Durchblutung des Herzens kommt. Im schlimmsten Fall führt sie zum Herzinfarkt. Auf dem zweiten Platz folgt die Herzschwäche, die oft eine Folge anderer Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzklappen-Erkrankungen oder Herzrhythmusstörungen ist. „Ein großer Teil dieser Erkrankungen lässt sich dabei auf das persönliche Verhalten zurückführen, wenig Bewegung, Rauchen, zu hoher Alkoholkonsum und Übergewicht sind hierbei die wichtigsten Faktoren“, erklärt Lobscheid.

Sterblichkeit nach einem Herzinfarkt ist seit 1990 um fast 50 Prozent gesunken

Allerdings gibt es auch eine positive Entwicklung: Insgesamt sterben immer weniger Menschen an Herz-Kreislauferkrankungen. 2006 waren sie noch für 37,6 Prozent aller Todesfälle im Kreis Wesel verantwortlich. „Hier zeigen sich die positiven Effekte des medizinischen Fortschritts der letzten Jahrzehnte. So ist die Sterblichkeit in Deutschland nach einem Herzinfarkt seit 1990 um fast 50 Prozent gesunken“, so Lobscheid weiter. „In den vergangenen zehn Jahren erhöhte sich dadurch die Lebenserwartung bei Jungen um mehr als zwei Jahre, bei Mädchen um anderthalb Jahre.

Auch für ältere Menschen nimmt die Lebenserwartung weiter zu. 65-jährige Männer haben statistisch gesehen noch knapp 18 Jahre vor sich, gleichaltrige Frauen sogar noch fast 21 Lebensjahre.