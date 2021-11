Corona Kreis Wesel bietet Impfungen auf Marktplatz in Moers an

Moers. Für die Corona-Schutzimpfungen auf einem Marktplatz in Moers gibt es zwei Termine. Die Stadt hat eine dingende Bitte an alle Interessierten.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen ohne Termin bietet der Kreis Wesel am kommenden Mittwoch, 1. Dezember und am Mittwoch, 15. Dezember, auf dem Marktplatz in Moers-Meerbeck an. Das berichtet die Presseabteilung der Stadt Moers am Freitag.

Die Stadt Moers bittet darum, möglichst nicht mit dem Auto zu den Terminen anzureisen, aber auf jeden Fall nicht den Parkplatz auf dem Markt anzusteuern. Weitere Infos zur Impfungen gibt es unter: www.kreis-wesel.de/de/themen/impfangebote/

