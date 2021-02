Kreis Wesel: 10% Nachlass für Taxifahrten zum Impfzentrum

Kreis Wesel. Die Taxiunternehmen im Kreis Wesel geben 10% Nachlass für Fahrten zum Impfzentrum. Für Fahrgäste etwa aus Moers bleibt es ein stolzer Preis.

Zum Start der Impfungen im Weseler Impfzentrum bieten die Taxifirmen im Kreis Wesel vergünstigte Fahrten an. Demnach werden die Unternehmen für Fahrten zum und vom Impfzentrum einen um zehn Prozent ermäßigten Preis verlangen. Die Wartezeiten am Impfzentrum werden nicht mitberechnet.

Fahrgäste müssen lediglich angeben, dass sie eine Fahrt zum Impfzentrum in der Weseler Niederrheinhalle wünschen, berichtet der Kreis in einer Pressemitteilung von Freitag. Abgerechnet wird am Ende ein Fahrpreis, der zehn Prozent unter dem auf dem Taxameter angezeigten Preis liegt. Trotz des Nachlasses wird die Beförderung nicht gerade billig. Für die Fahrt vom Kö in Moers zur Niederrheinhalle in Wesel und zurück werden regulär 130 bis 140 Euro fällig, abzüglich zehn Prozent liegt der Preis dann immer noch bei gut 120 Euro.

Personen mit einem Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung), „Bl“ (Blindheit) oder „H“ (Hilflosigkeit) oder die eine Einstufung in den Pflegegrad 3, 4 oder 5 nachweisen, können sich die Fahrt zum Impfzentrum ärztlich verordnen lassen. Bei der Einstufung in den Pflegegrad 3 muss zugleich eine dauerhafte Beeinträchtigung der Mobilität vorliegen.

Schließlich besteht auch die Möglichkeit, Busse und Bahnen zu benutzen, sich per Mietwagen befördern zu lassen oder mit einem Privatauto zum Impfzentrum zu fahren. Für Moerser Bürger übernimmt die Stadt, wie berichtet, in Ausnahmefällen die Taxikosten. Dazu müssen sie glaubhaft machen, dass sie keine andere Möglichkeit haben, um nach Wesel zu kommen und dass sie die Kosten nicht tragen können, etwa weil sie Grundsicherung beziehen (02841/201 400). Anfragen, so ein Rathaussprecher, habe es in diesem Zusammenhang aber bislang nicht gegeben. Adresse: Niederrheinhalle, An de Tent 1, 46485 Wesel. ÖPNV: Haltestelle der Busse 79, 82 und 83 „Wesel Niederrheinhalle“.