Dr. Stefan Schickel (Chefarzt der Klinik für Kardiologie am St. Josef Krankenhaus) und Dr. Heinz-Josef Janßen (Leiter des Zentrums für Kardiovaskuläre Bildgebung).​

Gesundheit Krankenhaus St. Josef in Moers ist ausgezeichnet worden

Moers. Das Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am St. Josef Krankenhaus hat jetzt eine besondere Stellung.

Das Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am St. Josef Krankenhaus ist von der Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) als DRG-Zentrum für Kardiovaskuläre Bildgebung ausgezeichnet worden. Stolz berichtet der Leiter des Zentrums, Dr. Heinz-Josef Janßen: „Bundesweit gibt es bis dato lediglich 73 DRG-Zentren für kardiovaskuläre Bildgebung. Am gesamten Niederrhein und in den angrenzenden Städten Duisburg und Krefeld ist unser Zentrum das einzige.“

Er erklärt auch die Kriterien für diese besondere Zertifizierung: „Unsere Patienten profitieren von der interdisziplinären Diagnostik des Herzens mittels Kernspintomographie und Computertomographie.“ Dr. Janßen besitzt umfassende Erfahrung in der kardiovaskulären Bildgebung. Er gehört zu den bundesweit 142 Ärzten, die die Qualifizierungsstufe Q3 sowohl für Herz-CT als auch für Herz-MRT haben. Das berichtet Regina Ozwirk, die Sprecherin des Krankenhauses.

Optimale Behandlung erhalten demnach Patienten mit Herzerkrankungen durch die Zusammenarbeit der Radiologie mit der Klinik für Kardiologie sowie der kardiologischen Gemeinschaftspraxis im Ärztehaus am St. Josef. Ob bei einem Patienten das Herz-CT oder Herz-MRT angewandt wird, hängt von unterschiedlichen Kriterien ab.

Dr. Stefan Schickel, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, erläutert: „Mit der Kardio-Computertomographie können in hervorragender Weise die Koronararterien dargestellt werden und eine koronare Herzerkrankung ausgeschlossen werden, so dass der Patient nicht durch eine Herzkatheteruntersuchung, bei der ein Katheter in die Arterie der Leiste oder des Unterarmes eingeführt wird, belastet werden muss.“

Die Strahlenbelastung während der Herz-CT-Untersuchung sei zudem so gering, dass sie fast regelhaft unter dem Wert der jährlichen natürlichen Strahlenbelastung liegt.

Die Kardio-Magnetresonanztomographie sei die optimale Bildgebungsmodalität zur Beurteilung der Struktur, Funktion und Vitalität des Herzens: „Zur Diagnostik von Herzmuskelentzündungen und seltenen Herzmuskelerkrankungen sowie insbesondere zur Detektion und Lokalisation von Vernarbungen – zum Beispiel nach einem Herzinfarkt – spielt das Kardio-MRT eine entscheidende Rolle“, berichtet Dr. Janßen.

In manchen Fällen werden Kardio-CT und Kardio-MRT eingesetzt. „Das ist zum Beispiel der Fall, wenn sich im CT kein eindeutiger Befund zeigt“, erläutert Schickel, „zur Diagnose wird dann zusätzlich ein Stress-Kardio-MRT durchgeführt.“ Somit könne eine belastungsinduzierte Ischämie erkannt werden. Das sei mitentscheidend für die Planung von Stent-Implantationen oder Bypass-Operationen.