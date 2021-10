Krankenhaus St. Josef in Moers informiert über Herzschwäche

Moers. Die Deutsche Herzstiftung ruft jährlich zu Herzwochen auf. Aus dem Anlass referiert in Moers ein Chefarzt aus dem St. Josef über Herzschwäche.

Die akute Herzschwäche ist in Deutschland eine der häufigsten Ursachen für eine stationäre Aufnahme. Eine kardiale Dekompensation, bei der die Leistung des Herzens nicht mehr ausreicht, um den Körper mit Blut und Nährstoffen zu versorgen, stellt unter Umständen einen lebensbedrohenden Zustand dar, der zum plötzlichen Herztod führen kann. Darauf weist das Krankenhaus St. Josef hin.

„Menschen mit einer schweren chronischen Herzschwäche haben teilweise eine schlechtere Lebensprognose als Krebspatienten,“ sagt Dr. Stefan Schickel, Chefarzt der kardiologischen Klinik am St. Josef. „Ursachen für ein schwaches Herz sind ein ungenügend behandelter Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße, primäre Herzmuskelerkrankungen, Herzklappenfehler und bestimmte Herzrhythmusstörungen.“

Typisch für den Verlauf einer chronischen Herzschwäche sei der langsame und schleichende Verlauf. „Erfreulicherweise gab es in den vergangenen Jahren sowohl in der Diagnostik als auch der Therapie der Herzschwäche bedeutsame Fortschritte“, berichtet der Kardiologe, „mit den sogenannten Fantastic Four stehen uns jetzt vier Medikamentengruppen zur Verfügung, die sich in der Wirkweise ergänzen und die Lebensprognose und Leistungsfähigkeit der Patienten deutlich verbessern können.“

Anlässlich der von der Deutschen Herzstiftung jährlich ausgerufenen Herzwochen informiert Dr. Schickel in einer Vortragsveranstaltung am Donnerstag, 28. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr im Veranstaltungsraum Bistro Auszeit über aktuelle Entwicklungen in der Diagnostik und Therapie der Herzschwäche. Er zeigt auf, welche Symptome auf eine Herzschwäche hinweisen, welche Medikamente eingenommen werden können und welche operativen Maßnahmen es zur Behandlung des schwachen Herzens gibt.

Eine Anmeldung unter der Rufnummer 02841 /107-13501 ist montags bis donnerstags in der Zeit von 12.30 bis 14.30 Uhr erforderlich. Teilnahme entsprechend der 2G-Regel; Besucher werden gebeten, Nachweise mitzubringen. Die Veranstaltung findet nach den geltenden Hygieneregeln statt (Händehygiene, medizinischer Mund-Nasen-Schutz erforderlich).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland