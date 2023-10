Kultur Konzert in Moers: So war die Premiere der Chorleiterin

Moers. Die „Witches of Pitches“ aus Moers haben eine neue Chorleiterin: Was sie bereits bewegt hat und wie emotional das Konzert in Meerbeck war.

Wie ist das eigentlich, wenn man für immer jung ist und was hat das mit Chorgesang zu tun? Eine Antwort auf diese beiden Fragen lieferte ein besonderes Chorkonzert am Samstagabend. „Forever Young“, zu Deutsch „Für immer jung!“, lautete das Motto, unter dem der Frauenchor „Witches of Pitches“ zu seinem Konzert einlud.

Rund 100 Gäste zog es zum Konzert ins evangelische Gemeindehaus in Meerbeck, darunter waren viele langjährige Fans. 1994 als A-Capella-Frauenchor in Moers gegründet, sind die munteren „Chorhexen“ – „witches“ ist englisch für Hexen – ihrem Genre treu geblieben. „Aktuell sind wir 40 aktive Sängerinnen im Alter zwischen 30 und 75 Jahren“, sagte Marita Grundler, die seit 25 Jahren bei den „Witches of Pitches“ singt.

In diesem Jahr konnte der Chor auf viele Neuerungen zurückblicken: „Seit August 2021 waren wir auf der Suche nach einer neuen Chorleitung“, sagte Grundler. Damit die Chemie zwischen Chor und der potenziellen Chorleitung erlebt werden konnte, luden sie zum Casting in den Moerser Musenhof ein. Eine der Bewerberinnen war Andrea Stuckenholz. Die 44-Jährige reiste aus Essen an und nahm jemanden mit: „Mein Hund war dabei“, sagte Stuckenholz lächelnd.

Die Fellnase brachte Glück: Als Stuckenholz mit ihrer lebensfrohen und gleichsam professionellen Weise Lieder wie „Du hast einen Freund in mir“ aus dem Film „Toy Story“ anstimmte, war’s passiert. „Die Chemie stimmte“, sagte Grundler. Stuckenholz studierte Jazz-Gesang in den Niederlanden und leitet unter anderem den Elternchor der Waldorfschulen in Mülheim, gibt Gesangsunterricht und ist Chorleiterin des Gospelchors „Gospel in Blue“ in Duisburg-Homberg.

Stuckenholz brachte neuen Wind zu den Witches: „Wir singen jetzt mehr Lieder aus den aktuellen Charts und dem Radio“, erklärte Grundler. Dazu zählen fröhliche Songs wie „Uptown Funk“, aber auch 80er-Jahre-Klassiker wie „Girls just wanna have Fun“ und „Sweet Dreams“ – einige Lieder, die der Chor bereits beim Repelener Dorffest in diesem Jahr sang.

Neu brachte Stuckenholz auch die Body-Percussion ins Chorgeschehen, bei der rhythmisch auf den Körper getrommelt wird. „Aufgrund unserer Neuausrichtung konnten wir 15 Sängerinnen gewinnen, darunter viele Sängerinnen unter 40 Jahren, daher unser Konzertmotto ‚Forever Young’“, freute sich Stuckenholz. Das Motto war Programm: Dynamisch und farbenfroh gekleidet brillierten die bestgelaunten Sängerinnen mit geballter Stimm- und Frauenpower.

Zum fröhlichen „Hit the Road Jack“ ließ sich das begeisterte Publikum vom Mitsingen anstecken, Songs der englischen Sängerin „Adele“ rührten zu Tränen und die Symbiose aus Musik und Miteinander bewies: Singen kann nicht nur jung halten, sondern auch glücklich machen.

Wer möchte mitmachen? Hier probt der Chor

Der Frauenchor „Witches of Pitches“ ist auf der Suche nach weiteren Chormitgliedern. Die Proben finden dienstags (außer in den Schulferien) im evangelischen Gemeindehaus, Bismarckstraße 35b, von 20 bis 22 Uhr, statt. Erfahrungen im Gesang sollten vorhanden sein. Kenntnisse im Notenlesen sind nicht nötig. Weitere Informationen gibt es auf www.witchesofpitches.de

