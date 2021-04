Sie haben einen eigenen Online-Lieferdienst auf den Weg gebracht (von links): Jan Kroppen und Tom Fleming vom Neukirchen-Vluyner Start-Up „smm consulting“ sowie Hasan und Lie-An Issa, die Scoozi-Restaurants in Moers und Alpen betreiben.

Wirtschaft Neukirchen-Vluyner Start-Up: Konkurrenz für Lieferando & Co.

Neukirchen-Vluyn. Ein Neukirchen-Vluyner Start-Up-Unternehmen bringt einen Online-Lieferdienst auf den Weg und will damit Lieferando & Co. Konkurrenz machen.

Die Neukirchen-Vluyner Jan Kroppen und Tom Fleming wollen Lieferdiensten wie Lieferando & Co. Konkurrenz machen. Sie haben mit ihrem Start-Up-Unternehmen „smm consulting“ einen neuen Online-Lieferdienst auf den Weg gebracht, der derzeit in Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Umgebung aktiv ist.

„smm“ hat gemeinsam mit Scoozi Deliveria den Online-Lieferdienst ins Leben gerufen. Seit Anfang des Jahres ist das Online-Bestellsystem für italienische Spezialitäten aktiv und unterstützt die Scoozi-Restaurants in Moers und Alpen dabei, unabhängig von Liefer-Apps wie Lieferando zu werden. Das immer weiterwachsende Monopol dränge Restaurants und Lieferdienste mit steigenden Nutzerzahlen dazu, den Apps beizutreten, erklärt „smm“ in einer Pressemitteilung. Der Corona-Lockdown habe bei Kunden die Gewohnheit verstärkt, zuerst bei Lieferando zu schauen, wenn sie etwas zu essen bestellen. Für die Gastronomen sei das insofern ein Problem, als Lieferando bei jeder Bestellung zwischen 15 und 30 Prozent des Umsatzes erhalte.

Viele Gastronomen, die im Lockdown keine Gäste bewirten dürfen, liefern Essen aus. Foto: Archivfoto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Daher, so heißt es weiter in der Mitteilung, haben sich die Inhaber der Scoozi-Restaurants sowie des Lieferdienstes Scoozi Deliveria in Kamp-Lintfort mit den Gründern Tom Fleming und Jan Kroppen von „smm“ zusammengetan, einem Start-up im Bereich Online Marketing. „Für uns war direkt klar, dass wir Lee-Ann und Hassan dabei helfen können, eine eigene Bestellplattform einzurichten. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Die Kunden müssen ja auch von dessen Existenz erfahren, von der Nutzerfreundlichkeit überzeugt sein und wiederkehren“, erklärt Tom Fleming.

Das Ziel, die Kunden an die eigene Bestellplattform zu gewöhnen, möchte das Team vor allem mit Werbekampagnen in den sozialen Medien erreichen. „Wir haben dazu eine langfristige Kampagne ausgearbeitet und produzieren Fotos und Werbevideos, die Lust auf Pizza und Pasta machen“, sagt Jan Kroppen. Um den Kunden den Umstieg zu erleichtern, haben er und Fleming den Shop größtenteils nach der Struktur von Lieferando gebaut. So werde gewährleistet, dass eine Bestellung schnell und unkompliziert erfolgen könne: „Mittlerweile erhalten wir mehr Bestellungen über unseren eigenen Shop als über Lieferando“, freut sich Hassan Issa, Inhaber der Scoozi-Restaurants.

Ob das Konzept Scoozi Deliveria weiter ausgeweitet wird, ist noch unklar. Sicher sei aber, dass die Pandemie der Digitalisierung in allen Bereichen einen großen Schub verliehen habe, stellt „smm“ in der Mitteilung fest. Das Bestellsystem des Lieferdienstes sei daher nur der Anfang. Scoozi werde weiterhin auf die Digitalisierung setzen, um so Prozesse zu optimieren und mehr Kunden für sich zu gewinnen.