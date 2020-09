Wahlen 2020 in Moers Kommunalwahlen 2020 in Moers: Soviel Wahl war selten

Moers. Wer oder was genau steht eigentlich bei der Kommunalwahl in Moers am Sonntag zur Wahl? Wir haben die Übersicht über die sechs Wahlen.

Bei den Kommunalwahlen am Sonntag gibt es in Moers gleich sechs Wahlen. Da kann man schon einmal den Überblick verlieren. Damit das nicht passiert, haben wir diese Übersicht zusammengestellt.

Ratswahl

Bei der Wahl zum Rat der Stadt Moers werden die Ratsmitglieder gewählt. Der Rat entscheidet über wichtige Fragen, zum Beispiel zur Stadtentwicklung. In der jetzt ablaufenden Wahlperiode hat das Bündnis für Moers (SPD, Grüne, Grafschafter) die Mehrheit im Rat. Der Rat setzt sich zusammen aus den gewählten Kandidaten und Kandidaten aus den 27 Wahlbezirken und aus Listenbewerbern, die die Parteien und Wählervereinigungen aufgestellt haben. Zur Wahl stehen am Sonntag Kandidatinnen und Kandidaten von SPD, CDU, Grünen, Grafschaftern, FDP, Linke, Freie Bürgerliste Moers, AfD und Die Partei.

Bürgermeisterwahl

Um das Bürgermeisteramt bewerben sich Amtsinhaber Christoph Fleischhauer (CDU), Ibrahim Yetim (SPD), Diana Finkele (parteilos, für die Grünen), Torsten Gerlach (parteilos), Markus Helmich (parteilos), Claus Peter Küster (Die Grafschafter) und Dino Maas (FDP). Der Bürgermeister ist gleichzeitig Chef der Stadtverwaltung.

Kreistagswahl

Der Kreistag in Wesel vertritt die Interessen des Kreises und seiner Kommunen. Themen wie eine Neuausrichtung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Kreis könnten hier zum Beispiel eine Rolle spielen.

Landratswahl

Die Landrätin/der Landrat repräsentiert den Kreis überregional, ist oberster Dienstherr der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde. Der amtierende Landrat Ansgar Müller (SPD) tritt nicht mehr an. Um das Amt bewerben sich Ingo Brohl (CDU), Peter Paic (SPD), Petra Schmidt-Niersmann (Grüne), Sascha H. Wagner (Linke), Timo Schmitz (FDP) und Renatus Rieger (AfD).

Wahl zum Regionalverband

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr, das so genannte Ruhrparlament, berät regelmäßig über wichtige Zukunftsthemen der gesamten Region. Die Entwicklung der Fläche Kohlenhuck im Moerser Norden war hier zum Beispiel vor kurzem ein Thema. In diesem Jahr wird die Verbandsversammlung zum ersten Mal als direkt gewählt, früher haben die Kreise und Kommunen die Mitglieder entsendet.

Integrationsratswahl

Für Moerserinnen und Moerser mit ausländischer Staatsangehörigkeit steht am Sonntag die Wahl der Mitglieder des Integrationsrats an, der die Interessen von Migrantinnen und Migranten in Moers vertritt. Die Stimmabgabe erfolgt in eigenen sieben Wahllokalen, wahlberechtigt sind hier 18.577 Menschen. Zur Wahl stellen sich die Offene Internationale Liste SPD (4 Bewerber) und die Bunte Liste Moers (2 Bewerber).