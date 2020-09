Kommunalwahl 2020: So hat Neukirchen-Vluyn gewählt

Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU laut ersten Prognosen erneut stärkste Kraft in den Rathäusern geworden, während die SPD deutliche Verluste hinnehmen musste.

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn kommt es zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Die Zusammensetzung des Stadtratates steht derweil fest.

Am Abend der Kommunalwahl warteten die Bürgerinnen und Bürger in Neukirchen-Vluyn auf Wahlergebnisse aus ihrer Stadt: Gewählt wurden der Bürgermeister, der Stadtrat, der Landrat, der Kreistag und die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr. In Neukirchen-Vluyn ist nun eine Stichwahl nötig. Bürgermeister Harald Lenßen (CDU) bleibt mit 48,33% knapp unter der absoluten Mehrheit. In zwei Wochen tritt der unabhängige Kandidat der SPD, Ralf Köpke gegen ihn an, der heute 36,3% erreichte.

In diesem Artikel finden Sie die vorläufigen Ergebnisse zur Kommunal- und Bürgermeisterwahl.

Bürgermeisterwahl in Neukirchen-Vluyn - so wurde gewählt:

Wahl des Stadtrates in Neukirchen-Vluyn - so wurde gewählt:

Weitere Informationen zur Wahl in Moers und im Kreis Wesel sammeln wir hier: