Wer wird Bürgermeisterin oder Bürgermeister von Moers? Alle Kandidaten kommen am Mittwoch, 19. August ins Bollwerk. Im Vorfeld können Fragen übermittelt werden.

Kommunalwahl 2020 Kommunalwahl: Ihre Frage an die sieben Kandidaten in Moers

Moers.

Sarah Dickel (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Bollwerk) und NRZ-Redaktionsleiter Matthias Alfringhaus fühlen am kommenden Mittwoch, 19. August, um 18 Uhr am Jugendkulturzentrum Bollwerk den sieben Moerser Bürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl auf den Zahn.

Alle haben zugesagt: Diana Finkele (parteilose Kandidatin der Grünen), Christoph Fleischhauer (amtierender Bürgermeister, CDU), Ibrahim Yetim (SPD), Claus Peter Küster (Grafschafter), Dino Maas (FDP) und die beiden unabhängigen, parteilosen Kandidaten Torsten Gerlach und Markus Helmich.

Welche Frage haben Sie an die Kandidaten, liebe Leserinnen und Leser? Schicken Sie uns im Vorfeld der Talkrunde einfach eine Mail (Betreff: Frage) an lok.moers@nrz.de oder kommen Sie im Leserladen am Königlichen Hof vorbei (mo – fr, 10 – 14 Uhr). Wer auf dem Postweg schreiben möchte: NRZ-Redaktion, Homberger Straße 4, 47441 Moers.