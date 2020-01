Moers. Für die Comedy-Arts Specials kündigt sich komischer Besuch in Moers an. Unter den sechs Künstlern ist auch der Altmeister des Kabaretts.

Komischer Besuch bei den Comedy Arts-Specials in Moers

Auf ein Comedyprogramm der Extraklasse dürfen sich Freunde des Bollwerks 107 im ersten Halbjahr 2020 freuen. Seit Jahren sind die Comedy Arts-Specials etabliert und wenden sich stets an Jung und Alt in der Szene.

Betti Ixkes und Stefan Basso zeichnen verantwortlich fürs Programm, das gleich am 24. Januar mit Fee Badenius und Band auf der Bollwerk-Bühne an den Start geht. „Das ist ein wunderbarer Mix aus Singer-Songwriter und Slam Poetry“, schildert Ixkes. „Hervorragende Texte mit inspirierender Stimme vorgetragen.“

Simon Stäblein macht am 8. Februar weiter mit klassischer Stand-up-Comedy. „Er ist erstmals in Moers und hat eine besondere Art des Humors“, schildert Ixkes. Als bekennender Homosexueller nehme er auch dieses Thema kräftig auf die Schippe. Programmtitel: „Heul doch, aber wenn’s geht vor Lachen!“

Nicht nur am 15. Februar wird die Eventhalle ziemlich voll

Nur eine Woche später, 15. Februar, kommt das Bollwerk-Team dem Publikum mit dem medienbekannten Faisal Kawusi. Er wird die Festival-Halle mit ihren 1300 Plätzen füllen. Basso: „Das Kölner Schwergewicht mit afghanischen Wurzeln bringt viel Selbstironie vor allem zum Thema Migrationshintergrund.“ Der sympathische Afghane von nebenan erzählt mit viel schwarzem Humor von zahlreichen Klischees im Alltag.

Comedy und Zauberei verbindet Ingo Oschmann gekonnt. Er ist schon lange im Geschäft, medienbekannt und geht im Bollwerk 107 auf die Bühne. „Schönen Gruß, ich komme zu Fuß“, so der Titel des Programms, das das Beste aus 25 Jahren Bühnenprogramm präsentiert.

Gute Texte am Klavier von einer Singer-Songwriterin

Nicht zu vergessen Leticia Wahl, am 25. April im Bollwerk, die als Singer-Songwriterin gute Texte am Klavier mitbringen wird. Die Wortakrobatin präsentiert Musik und Textkreationen mit Poesie und Witz. Als Altmeister des Kabaretts steigt Hagen Rether am 23. Mai in der Enni-Eventhalle auf die Bühne. „Liebe“, die Fünfte, widmet sich aktuellen, aber auch zeitlosen Themen aus Politik und Gesellschaft. Untertitel: „Wir können die Welt nicht retten? Ja, wer denn sonst?“

„Hauptsponsor des Comedy-Art-Festivals und auch der Specials ist die Sparkasse am Niederrhein, ohne die das Programm nicht möglich wäre“, unterstreicht Bollwerk-Geschäftsführerin Wenke Seidel. Den Vorstandschef Giovanni Malaponti freut es, dass sich die Comedy-Szene in Moers einen Namen gemacht hat: „Was sich in über 30 Jahren Comedy-Arts so entwickelt hat...“ Und: „Für alle Veranstaltungen gibt es noch Karten“, merkt Bollwerk-Pressesprecherin Katja Roters an.

Karten: www.bollwerk107.de oder im NRZ-Leserladen, Homberger Straße 4.