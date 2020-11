Die Himmelstreppe zur Halde soll weiterhin geöffnet bleiben. Das hat Bürgermeister Ralf Köpke noch einmal betont. „Es ist immer ein Abwägen“, sagte Köpke im Gespräch mit der Presse. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien zu Kontrollen auf der Halde unterwegs gewesen. Köpke: „Es gab keine Verstöße, es hat keine Mahnungen gegeben.“ Die Treppe soll möglichst lange offen gehalten werden, heißt es weiter. Die Menschen hätten sich in den vergangenen Tagen mit Abstand auf der Halde aufgehalten.

Mit Blick auf den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern kündigt Köpke Bürgersprechstunden in den Stadtteilen an, sobald dies coronabedingt möglich sei. Derzeit werden Räume gesucht. „Ich will dahin, wo die Leute sind“, sagt der Bürgermeister. Bis sich die Pandemiesituation entspannt hat, werden die Bürgermeistersprechstunden donnerstags zwischen 16 und 17 Uhr telefonisch stattfinden. Dazu ist es notwendig, sich im Sekretariat anzumelden unter 02845/391-258.

Der neue Chef im Rathaus kündigt an, dass es schnelle Antworten bei Fragen auch bei kleinen Dingen geben werde und knüpft damit an seine Aussagen im Wahlkampf an. Gleichwohl sagt er auch, dass er „nicht immer Abhilfe schaffen“ könne. Am Donnerstag gebe es zusammen mit dem Klimaschutzmanager Stephan Baur einen Videoaustausch mit dem Sprecherkreis von Fridays for Future. Darüber hinaus sind etliche Termine für den November vereinbart worden. (sovo)