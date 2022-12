Klassisches Konzert auf Schloss Lauersfort in Moers

Moers. Auf Schloss Lauersfort ist Klassik mit Marika Sudo (Klavier) und Cellist Emanuel Wehse angesagt. Karten gibt es auch im NRZ-Leserladen Moers.

Auf Schloss Lauersfort im Moerser Süden findet am Samstag, 3. Dezember, 17 Uhr ein Konzert statt. Marika Sudo (Klavier) und Cellist Emanuel Wehse spielen Werke Violoncello und Klavier von Luise Adolpha Le Beau, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann und Richard Strauss.

Mariko Sudo ist laut Ankündigung eine international gefragte Pianistin und Kammermusikerin, die bereits 2010 in der Carnegie Hall in New York gastierte. Ausgezeichnet wurde sie mit Stipendien und Preisen, wie dem Mendelssohn-Bartholdy- Preis der Preußischen Kulturstiftung und der Freunde Junger Musiker und der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth. Ihre rege Konzerttätigkeit schlägt sich in Auftritten bei verschiedenen internationalen Musikfestivals nieder, darunter die Ruhrtriennale, Klavierfestival Ruhr, Sarasota Music Festival, das Musikfest der pädagogischen Hochschule Beijing, Brahms-Festival Aachen und der Muziek-Biennale Niederrhein.

Der Kempener Cellist Emanuel Wehse ist Mitglied im Morgenstern Trio. Seit der Gründung an der Folkwang Universität Essen wurde das Trio laut Ankündigung mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft, etwa beim Internationalen Wettbewerb der ARD in München, beim Haydn Wettbewerb in Wien, beim Deutschen Musikwettbewerb Bonn und dem Kulturförderpreis des Landes NRW. In der Saison 2009/2010 war das Trio „Rising Star“ (aufgehender Stern) der European Concert Hall Organisation.

Tickets für das Konzert auf Schloss Lauersfort, Lauersforter Straße 36, 47444 Moers kosten 37,50 Euro (Bereich 1) und 30 Euro (Bereich 2), es gibt sie im Internet bei Eventim und im NRZ-Leserladen am Königlichen Hof, Homberger Straße 4, 47441 Moers.

