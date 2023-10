„Klasse gemacht!“: Neukirchen-Vluyner bestehen Flugprüfungen

Neukirchen-Vluyn/Krefeld. Flugschüler des Vereins für Segelflug Krefeld absolvierten ihre A-Prüfung. Wer ebenfalls Segelfliegen lernen will, kann sich hier melden.

Bei schönem und ruhigen Spätsommerwetter konnten gleich drei Flugschüler des Vereins für Segelflug Krefeld (VfS Krefeld) ihre ersten Alleinflüge erfolgreich auf dem Flugplatz Egelsberg absolvieren. Für alle Pilotinnen und Piloten ist das wohl prägendste und eindrucksvollste Erlebnis einer fliegerischen Laufbahn die sogenannte „A-Prüfung“, wie in Fliegerkreisen die ersten drei Alleinflüge genannt werden. An das besondere Gefühl und die innere Anspannung beim ersten Alleinstart, gefolgt von einem ungläubigen Blick auf den verwaisten Fluglehrersitz, erinnert sich wahrscheinliche jeder Luftsportler, wie aus einer Mitteilung des Vereins an die Redaktion hervorgeht.

Meist legt sich die Anspannung dann aber sofort mit dem Abheben des Segelflugzeugs und weicht einer Mischung aus purem Genuss und Konzentration. Genau so erging es den drei VfS-Flugschülern Lukas Ganasinski, Florian Gassner und Lenard Arning (alle drei aus Krefeld) am letzten Wochenende. Bei herrlichen und vor allem ruhigen Spätsommerwetter waren die Bedingungen ideal. Aller drei waren in ihrer Flugausbildung durch die 11 ehrenamtlichen Fluglehrer des VfS Krefeld sorgfältig und solide nach den Ausbildungsregeln für den Segelflugsport auf diesen Tag vorbereitet worden.

Fluglehrer aus Neukirchen-Vluyn gibt über Funk Tipps

So absolvierten sie ihre „A-Prüfungen“ mit jeweils drei Flüge im Windenstart dann auch entsprechend souverän mit sehr sanften Ziellandungen auf dem Egelsberger Flugplatz. Alle neun Flüge fanden auf den beiden Ausbildungsdoppelsitzern vom Typ „GROB G 103C TWIN III ACRO“ unter aufmerksamer Beobachtung der diensthabenden Fluglehrer Timo Angenendt (Neukirchen-Vluyn), Philppe Held (Krefeld) und Thomas Wiehle (Neukirchen-Vluyn) statt, um bei Bedarf über Funk noch Hinweise oder Tipps geben zu können.

Bei allen Flügen war dies aber nicht nötig, so dass es nach allen Landungen bei dem Funkspruch „prima – klasse gemacht!“ blieb. Wie in Fliegerkreisen üblich, wurde den drei frisch gebackenen und breit grinsenden „Triple-A“-Piloten mit einem großen „Naturstrauß“ gratuliert und in abendlicher Runde mit einem dreifachen „Thermik, Thermik, Thermik“ auf die Erfolge angestoßen.

Neukirchen-Vluyner absolvierte erfolgreich seine praktische Pilotenprüfung

Zwei weitere und nicht weniger bedeutende Erfolge konnten vor wenigen Tagen die Flugschüler Finn-Henri Stockhorst (Neukirchen-Vluyn) und Maximilian Wanders (Krefeld) feiern. Beide absolvierten ihre abschließende praktischen Pilotenprüfung mit einem amtlichen Prüfer der Bezirksregierung Düsseldorf ebenfalls auf dem Flugplatz Krefeld Egelsberg. Wie bei einer Fahrprüfung für den PKW-Führerschein schließt diese Praxisprüfung offiziell die Flugausbildung ab.

Beide vollständig im VfS Krefeld ausgebildeten Piloten warten jetzt nur noch auf die Ausstellung ihrer Fluglizenz und sind dann demnächst eigenverantwortlich mit den eleganten Segelflugzeugen des VfS Krefeld über dem Niederrhein unterwegs. Da sich die Flugsaison aber langsam dem Ende entgegen neigt, freuen sich beide schon jetzt auf die Flugsaison 2024, um dann im Streckenflug ihre fliegerischen Horizonte nach und nach zu erweitern.

Neue Flugschüler sind herzlich willkommen

Wer sich vielleicht gerade jetzt mit dem Gedanken trägt, mit dem faszinierenden Hobby Segelfliegen zu beginnen und Fliegen zu lernen, der ist beim VfS Krefeld willkommen.

Informationen zur Flugausbildung (die schon ab 14 Jahren oder auch noch im Rentenalter möglich ist) oder zum Vereinsleben gibt der VfS Krefeld herzlich gerne.

Am besten ist es, sich telefonisch oder per E-Mail zu melden.

Ansprechpartner sind Daniel Heinrichsmeyer (0176 47677441) und Philippe Held (0157 83476663).

