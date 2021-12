Klartext für Kinder verpackt in Moers und Umgebung Geschenke

Moers/Am Niederrhein. Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut hat die 15. Weihnachtswunschbaumaktion beendet. Jetzt wird verpackt. Ein Wunsch war besonders.

Es ist vollbracht. Mit Hilfe vieler Bürgerinnen und Bürger hat der Verein Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut am Freitag die aktive Phase der 15. Weihnachtswunschbaumaktion beendet. Mit 2000 Kindern aus finanziell schlechter gestellten Familien werden in diesem Jahr noch einmal mehr Knirpse berücksichtigt als in den Jahren zuvor. Hier zeigen sich die Folgen der Corona-Krise deutlich.

Insgesamt gab es 16 Standorte mit Wunschkarten. In Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort sind alle Karten weg, in Moers und Rheinberg hingen bis zuletzt noch wenige Restkarten an den Bäumen. Jetzt sind wieder die Mitarbeitenden in den Jugendämtern dran. Sie checken die Listen, warten die allerletzten Rückläufer ab. Schließlich soll auch jedes Kind das bekommen, was es sich gewünscht hat. Wenn Geschenke fehlen oder letztlich doch nicht das passende Spielzeug unterm Baum lag, kauft Klartext für Kinder nach. Denn das ist klar: Kein Kind soll leer ausgehen.

Am Montag werden in Rheinberg die Geschenke verpackt, am Mittwoch in Neukirchen-Vluyn, auch in Moers und Kamp-Lintfort unterstützen fleißige Helfer beim Verpacken der Weihnachtsgeschenke.

„Die Aktion ist grad unter diesen schwierigen Umständen unfassbar gut gelaufen, mehr Kinder haben wir noch nie erreicht, mehr Menschen waren nie involviert“, sagt Klartext-Geschäftsführer Michael Passon. Und weiter: „Was die Inhaber der Standorte und die Jugendämter leisten, ist nicht zu beziffern.“ Man merke, dass die Menschen helfen wollen, etwas Normales machen, jetzt erst Recht. Passon: „Mein Highlight bislang ist der Wunsch eines Elfjährigen: ,Schminke für meine Perle.’ Das ist aus dem Leben, das ist Weihnachten.“

