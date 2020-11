Klartext für Kinder: In Moers startet die Wunschbaumaktion

Am Mittwoch war Selberschmücken der Bäume bei den Standorten angesagt: Der NRZ-Redaktionsleiter Matthias Alfringhaus und die stellvertretende Redaktionsleiterin Sonja Volkmann haben im Leserladen letzte Hand an den Baum gelegt.

Am Niederrhein. Die 14. Weihnachtswunschbaumaktion des Vereins „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut“ ist gestartet. Unter besonderen Bedingungen.

An diesem Mittwochmorgen gab es im Leserladen am Kö in Moers kein fröhliches Kinderlachen, keinen Trubel und keine Gespräche mit den Knirpsen aus dem Kindergarten darüber, warum es die Weihnachtswunschbaumaktion des Vereins „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut“ gibt. Stattdessen haben sich die Redaktionsleitung und das Leserladen-Team daran begeben, den Baum zu schmücken und die ersten Karten mit den Wünschen sozial benachteiligter Kinder an den Baum zu hängen. Die 14. Aktion von Klartext für Kinder ist gestartet.

Es ist keine normale Wunschbaumaktion in diesem Jahr. Das einzige Normale ist, dass Weihnachten für die vielen bedürftigen Kinder am Niederrhein kein Fest der Geschenke wird, heißt es vonseiten des Vereins. Corona verschärfe diese Not von etlichen Knirpsen in der Nachbarschaft.

Darum zieht „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut!“ mit den Jugendämtern und Standort-Inhabern die Weihnachtswunschbaumaktion konsequent durch. Unter verschärften Bedingungen und mit Einschränkungen – aber gerade jetzt. Bedacht werden insgesamt 1400 bedürftige Kinder in Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn.

Gerade jetzt ist die Wunschbaumaktion wichtig

Außer, dass an den Standorten selbst der Baum geschmückt wird, sind noch ein paar Dinge neu: Die Filialen der Volksbank Niederrhein stehen coronabedingt nicht zur Verfügung, die Sparkassen-Filiale in Kapellen ebenfalls nicht, das Ristorante da Mimmo kann derzeit keinen Baum aufstellen. „Das tut mir in der Seele weh“, sagt Inhaber Mehmet Sernikli, der seit vielen Jahren in seinem Lokal für Klartext Spenden sammelt. Trotzdem kann der Verein auf zwölf Partner zählen.

Auch im Kinder- und Jugendbüro der Stadt Moers musste auf die Hilfe von Kindergartenkindern verzichtet werden. Foto: Stadt / MO

Für den Neukirchen-Vluyner Bürgermeister Ralf Köpke eine wichtige Botschaft: „Ich freue mich sehr, dass Klartext für Kinder in diesen schwierigen Zeiten ein kleines Stück Normalität aufrecht erhält. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass die soziale Ungleichheit sich noch verschärft.“ Daher sei die Aktion wichtiger denn je.

Enni sponsert wieder sämtliche Weihnachtsbäume. Enni-Chef Stefan Krämer: „Die Weihnachtszeit steht in diesem Jahr leider im Schatten der Corona-Pandemie. Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Darunter sollen Kinder aber nicht leiden. Die Aktion Wunschbaum ist für uns daher auch 2020 eine Herzensangelegenheit.“

Klartext-Geschäftsführer Michael Paßon ist stolz und dankbar: „Das zeigt, wie stark unsere Gesellschaft ist.“ Aber es werde in diesem Jahr ein schwieriges Unterfangen. Er appelliert, Abstand zu halten, aber zu kommen.

Natürlich gehe es um „leuchtende Kinderaugen“, sagt die Klartext-Vorsitzende Maria Welling. Aber: „Es geht in diesen Zeiten auch verstärkt darum, zusammenzustehen.“ Eine Einschätzung, die Sparkassen-Chef Giovanni Malaponti teilt, für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, die Aktion zu unterstützen.

Das Procedere: Standort aufsuchen, Zettel vom Baum nehmen, das Geschenk samt Wunschzettel unverpackt bis zum 4. Dezember wieder unter den Baum legen. (sovo)

<< Die Standorte der Weihnachtswunschbäume >>

Moers : Enni-Kundenzentrum, Uerdinger Straße 31. Kios West Reisebüro, Homberger Straße 2. Stadt Moers, Fachbereich Jugend, Kinder- und Jugendbüro, Rathausplatz 1. NRZ-Leserladen, Homberger Straße 4. Coiffeur Dedters, Kurt-Schumacher-Allee 64. Markt-Apotheke, Markt 17. Sparkasse, Römerstraße 429.

Kamp-Lintfort: Sportpalast, Ringstraße 132.

Rheinberg : Sparkasse, Bahnhofstraße 5.

Neukirchen-Vluyn: Sparkasse, Niederrheinallee 344. Sparkasse, Poststraße 10. Sparkasse, Siebertstraße 2.