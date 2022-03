Kitas in Moers und Kamp-Lintfort: Verdi plant Warnstreiks

Moers/Kamp-Lintfort. In der laufenden Tarifrunde gibt es keine Einigung. Deshalb ruft die Dienstleistungsgewerkschaft in Moers und Kamp-Lintfort zu Warnstreiks auf.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst am Niederrhein auf.

Vergangenen Freitag war der Verhandlungsauftakt zwischen Arbeitgebern und Verdi ohne Ergebnis beendet worden, jetzt ruft die Gewerkschaft die Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen im öffentlichen Dienst am Niederrhein für Dienstag, 8. März zu Warnstreiks auf. Dann werden Beschäftigte aus den Kindertagesstätten und der sozialen Arbeit in Kamp-Lintfort, Moers, Krefeld, und Mönchengladbach in den Streik treten, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.

„Dass zum Verhandlungsauftakt die Arbeitgeber die Chance vertan haben ein Entgegenkommen zur Entlastung der Beschäftigten zu zeigen, hat vor allem nach zwei Jahren der besonderen Belastungen im Rahmen der Pandemie, alle Kolleginnen und Kollegen maßlos enttäuscht“, wird Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent zitiert.

Am 8. März würden in den zum Streik aufgerufenen Stadtverwaltungen „kurze und prägnante Streikkundgebungen“ durchgeführt. „Wir gehen davon aus, dass es bereits in der ersten Streikwelle zu erheblichen Beeinträchtigungen in den Kindertagesstätten kommen wird“, so Kofent. Ver.di verhandelt für die 330.000 Tarifbeschäftigten der Kommunen für Sozial- und Erziehungsdienste. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 21. und 22. März in Potsdam statt.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland