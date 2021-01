Kita spendet für die Bethanien-Kinderklinik in Moers

Mila und Catalina überreichten gemeinsame mit ihren Müttern, Geschwistern und prädagogischen Mitarbeiterin der Kita „Kleine Arche“ sowie Leiterin des dort umgesetzten Kunstprojektes Stefanie am Weg (2. v. r.) eine Spende an den Chefarzt der Kinderklinik Dr. Michael Wallot.

Moers Die Kinder der "Kleinen Arche" in Moers haben Bilder gemalt. Das Geld aus der Versteigerung haben sie für gute Zwecke gespendet.

Eine Spende in Höhe von 110 Euro überreichten jetzt Mila und Catalina von der Kita „Kleine Arche“ in Moers an den Chefarzt der Kinderklinik Bethanien Dr. Michael Wallot. Begleitet wurden sie von ihren Müttern, Geschwistern und Stefanie am Weg, pädagogische Mitarbeiterin der Kindertagesstätte und Leiterin des Kunstprojektes.

Unter dem Motto des Künstlers James Rizzi „The best art is a good heart“, also: "die beste Kunst ist ein gutes Herz", malten die Kinder der Kita dutzende Bilder mit unterschiedlichen Motiven im Stile des berühmten US-amerikanischen Künstlers auf keinen und großen Leinwänden. So wie Rizzi wollten auch die Kinder mit ihren bunten Kunstwerken vor allem für Eines sorgen: Gute Laune.

Aus der Aktion entwickelt sich ein Kunstprojekt

Durch die Aktion entwickelte sich laut Mitteilung des Krankenhauses schnell ein kleines Kunstprojekt, an dessen Ende eigentlich eine Ausstellung im Krankenhaus geplant war, die aber wegen der Corona-Pandemie in der Evangelischen Stadtkirche stattfand – inklusive Versteigerung. Der Gesamterlös kam schließlich dem Förderverein der Kita und der Kinderklinik Bethanien zugute.

„Die Kinder selber hatten die Idee, ihre Bilder für den guten Zweck zu versteigern“, sagte Stefanie am Weg. Die Spende solle aber auch ein Dankeschön sein. „Viele unserer Eltern wurden in der Kinderklinik bereits gut betreut, mit der Spende wollen wir etwas zurückgeben“, ergänzte sie.

Der Chefarzt lobt die Kinder und die Aktion

Über das Engagement der Kinder und aller Beteiligten freute sich Chefarzt Dr. Wallot, der die Spende persönlich von Mila und Catalina entgegennahm: „Das ist eine ganz tolle Aktion von Euch. Damit macht ihr vielen kranken Kindern in unserer Klinik eine große Freude.“