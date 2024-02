Kita-Plätze in Moers: Viele Absagen – „Wir bitten um Geduld“

Moers Viele Eltern in Moers bekommen aktuell Absagen für einen Platz in der Kita. Heißt das, dass Kinder nicht versorgt werden? Die Stadt äußert sich.

Aktuell haben viele Eltern in Moers eine Absage für einen Platz in einer Kindertageseinrichtung erhalten. Das teilt die Stadt Moers mit. „Das muss aber nicht bedeuten, dass ihre Kinder nicht versorgt werden“, so die Verwaltung in einer Mitteilung. Das Jugendamt könne erst mit der Prüfung der Alternativplätze beginnen, wenn alle Kitas ihre Anmeldeverfahren abgeschlossen haben. Dies muss bis zum 29. Februar geschehen.

„Eigentlich sollten Absagen erst ab dem 1. März verschickt werden, damit wir mehr oder weniger zeitgleich die Alternativen anbieten können. Das hat in diesem Jahr leider in einigen Fällen nicht geklappt“, berichtet Evelin Welter, Fachdienstleiterin Kindertagesbetreuung im Jugendamt. „Dass die Absagen aller drei Wunschkitas zu enormen Unmut führt, können wir natürlich nachvollziehen. Wir hoffen, dass wir am Ende insgesamt ausreichend Plätze haben.“

Bis Mitte März sollen alle Eltern jetzt eine entsprechende Benachrichtigung erhalten haben. „Auch, wenn es schwerfällt, bitten wir um Geduld.“

