Kita in Moers-Schwafheim ist wegen Corona geschlossen

Moers. Ein Kindergarten in Moers ist am Mittwoch geschlossen worden. Eine Erzieherin hatte sich auf das Coronavirus testen lassen. Ergbnis: positiv.

Schon am dritten Tag nach dem Ferienende und der Wiederaufnahme ihres Betriebs ist die Kindertagesstätte Moers-Schwafheim geschlossen worden. Wie der Kreis Wesel am Mittwoch berichtet, hatte sich eine Erzieherin auf das Coronavirus testen lassen. Ergebnis: positiv.

Die Erzieherin teilte das Testergebnis dem am Dienstag dem Vorstand der Elterninitiative mit, die die Kita in der „Villa Waldlust“ an der Dorfstraße betreibt. Die Einrichtung informierte daraufhin die Eltern und bat sie, die Kinder noch am selben Tag abzuholen. Außerdem setzte man sich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung. Der Kreis entschied dann, die Kita ab Mittwoch bis zum 1. September zu schließen. Für alle 50 Kinder, die die Einrichtung besuchen, sowie für fünf Erzieherinnen ordnete das Gesundheitsamt Quarantänen an. Im Übrigen informiert die Behörde die Eltern, welche Testmöglichkeiten für die Mädchen und Jungen bestehen. geordnet. Auch das Jugendamt der Stadt Moers wurde informiert.

Nach Angaben des Kreises wies die betroffene Erzieherin keine Symptome auf. Sie machte stattdessen Gebrauch vom Angebot des NRW--Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales an Lehrkräfte und Erzieher, sich freiwillig testen zu lassen.

Die Kita wurde 1972 von engagierten Eltern gegründet und residiert seit 1978 in der „Villa Waldlust“. Betreut werden die Kinder zwischen zwei und fünf Jahren in zwei Gruppen.