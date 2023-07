Kirmes Kirmes in Moers: Verbot von Feuerwerk? Entscheidung steht

Moers. Lasershow statt Feuerwerk: Die Abschlussfeier der Moerser Kirmes 2023 sorgt für Diskussionen. Was die Verantwortlichen nun beschlossen haben.

Die Moerser Kirmes steht in den Startlöchern, ab dem 1. September ist es wieder soweit. Auch in der diesjährigen Ausgabe des beliebten Rummels in der Innenstadt hat das Organisationsteam vom MoersMarketing vielfältige Programm-Highlights geplant. Die größte Frage stellte sich allerdings darin, wie der Abschluss der fünftägigen Kirmes zelebriert werden soll.

Traditionell erfolgt dies mit einem großen Höhenfeuerwerk am Friedrich-Ebert-Platz. Und das wird auch bei der Moerser Kirmes 2023 so sein, wie die Veranstalter im Vorgespräch mit dieser Redaktion bekräftigen. Am Dienstag, 5. September, werden ab 21.30 Uhr etliche Raketen in den Himmel emporsteigen.

Feuerwerk auf Moerser Kirmes: Alternativen für Kirmes 2024 im Gespräch

Dabei hatte es kontroverse Diskussionen rund um das Feuerwerk gegeben. Die Grünen in Moers hatten zu Beginn dieses Jahres noch gefordert, das Feuerwerk durch eine Lasershow zu ersetzen (wir berichteten). Neben der Gefahr für Mensch und Tier argumentierte die Partei in ihrem Antrag mit der Feinstaubbelastung durch Böller, Raketen und Co.

„Das Feuerwerk hat in Moers eine gewisse Tradition. Gleichwohl machen wir uns Gedanken über neue Entwicklungen“, sagt Michael Kersting, Geschäftsführer von MoersMarketing. In diesem Jahr sei der Vorstoß allerdings zu kurzfristig gekommen. Sobald die Kirmes endet, wird bereits mit der Planung der Neuauflage im Folgejahr begonnen. Demnach waren viele Verträge bereits unterschrieben als der Antrag den Stadtrat erreichte, so Kersting. Anders könnte es jedoch bei der Moerser Kirmes im Jahr 2024 aussehen: „Für das kommende Jahr werden wir uns aber definitiv damit beschäftigen, wie Alternativen zum Feuerwerk aussehen können und wie wir diese umsetzen könnten.“

Kirmes in Moers 2023: So haben wir bisher berichtet:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland