Kirmes in Moers: Das sind die größten Besucher-Attraktionen

Moers. Rund 200 Schausteller sollen auf der Moerser Kirmes für Spaß bei Jung und Alt sorgen. Neben Achterbahn Heidi gibt es weitere tolle Fahrgeschäfte.

Endlich wieder Volksfeststimmung. Die Freude ist Michael Kersting anzumerken. Dem Geschäftsführer von MoersMarketing und seinem Team bleibt noch ein knapper Monat – dann steigt wieder die große Kirmes in der Grafenstadt. Mehr als 200 Schausteller sollen vom 1. bis zum 5. September dafür sorgen, dass sich die Gäste auf dem Rummel wohlfühlen und alle Spaß haben können.

„Wir haben auch Kritik aufgenommen“, sagt Projektleiterin Alicia Weidenfeld. Heißt für den kulinarischen Bereich: Das Angebot vegetarischer Speisen ist erweitert worden. Aber natürlich gibt es die bewährten Snacks wie Bratwurst und Schaschlik, Fisch und frische Brezeln. Erstmals ist ein Unternehmen aus Österreich dabei, das Käse und Käsespätzle im Angebot hat. Das Moerser Weinhaus Engel wird mit Weinen vertreten sein. Zudem gibt es ein Spezialitätenangebot aus der Ukraine: traditionelle Vareniki (gefüllte Teigtaschen).

Das sind die Fahrgeschäfte

Action und Spaß versprechen die Veranstalter mit zahlreichen Fahrgeschäften. Hauptattraktion dürfte die Großachterbahn Heidi sein. Sie war im Frühsommer bei einem Brand auf der Autobahn stark beschädigt worden, schon im Juni hatte sich Besitzer Ewald Schneider zuversichtlich gezeigt, dass Heidi rechtzeitig zur Moerser Kirmes wieder fahrtauglich sein dürfte. Die Veranstalter werben: „Schnell. Bunt. Kurvig. So ist Heidi – the Coaster. Die Fahrgäste nehmen auf urigen Wirtshausstühlen Platz. Aber die bayrische Gemütlichkeit täuscht.“

Alle Infos zur Moerser Kirmes 2023gibt es hier.

Neu dabei ist der Taumler. Er konnte als „würdiger Ersatz“ für die Piratenschaukel angeworben werden, bei der die Bauarbeiten nicht rechtzeitig fertig geworden sind, wie die Projektleiterin weiter sagt.

Klassiker auf der Moerser Kirmes ist der Musik Express. „So manches Pärchen ist sich auf dem Musik Express schon näher gekommen – die Fliehkraft macht’s möglich“, heißt es dazu. Ebenfalls ein Klassiker ist das Riesenrad, von dem aus die Besucherinnen und Besucher einen großartigen Blick über die Moerser Innenstadt bekommen. „80.000 LED-Birnen tauchen dieses Riesenrad in Licht und Farbe“, heißt es dazu.

Mehr aus Moers und Umgebung? Gibt es hier

Freude dürfte Kirmes-Freunden auch der Voodoo Jumper bescheren: In hängenden Zweier-Gondeln wird man frei rotierend im Kreis gewirbelt und dabei immer wieder rasant rauf- und runterkatapultiert. Auch der Jetlag wird mit „rasanten Moves“ angepriesen. Die Piloten werden hier mit bis zu 100 km/h und 4G-Kräften rasant durchgewirbelt. Und schließlich kündigen die Veranstalter weitere Fahrgeschäfte mit Potenzial für den Adrenalinausstoß an. Dazu wird es Laufgeschäfte geben, eines davon mit Gruselcharakter. Und natürlich Autoscooter. Die jüngeren Besucher bekommen Spaß auf dem Wellen-Flieger, auf „Tom der Tiger“, dem Flying Crazy Bus oder auch dem Mini Scooter sowie weiteren schönen Kinder-Karussells.

Das gibt es bei der Kirmes am KÖ

„Es wird immer schwieriger, Großfahrgeschäfte zu bekommen“, sagt Dirk Aberfeld, Vorsitzender des Vereins Niederrheinischer Schausteller Moers. Der Fachkräftemangel macht zudem auch vor der Schausteller-Branche nicht halt. Für ihn und Michael Zajuntz, Vorsitzender des Schaustellervereins Moers von 1923, sind Weihnachtsmarkt und Kirmes eine Herzensangelegenheit, für die sie sich mächtig ins Zeug legen.

Lesen Sie auch: Unwetter fegt über Moers

Zajuntz will mit dem traditionellen KÖ Treff wieder Maßstäbe setzen. Den Auftakt des Programms macht am Freitag, 1. September, die Band Kings for a Day. Am Samstag, 2. September, startet die Partynacht ab 18 Uhr mit der Band Treasure. Und am Sonntag, 3. September, gibt es die KÖ Schlager Fox Party 2.0. DJ Domic führt ab 15 Uhr durch das Programm. Ab 18 Uhr singt Mia Weber und ab 19 Uhr wird Olaf Henning erwartet. Und schließlich wird am Montag ab 11 Uhr zum längsten Frühshoppen in Moers geladen.

Den Abschluss bildet am Dienstag die Feuerwerksparty, das Höhenfeuerwerk soll ab 21.30 zu sehen sein. Und es gibt noch etwas Neues in diesem Jahr. Am Eröffnungstag wird ein interkultureller Gottesdienst in der Kirche St. Josef gefeiert. Am Kirmessonntag um zehn Uhr soll es einen ökumenischen Gottesdienst im Autoscooter geben. Eröffnet wird die Kirmes am 1. September um 17 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Christoph Fleischhauer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland