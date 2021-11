Kirchenkreis Moers zu Missbrauch: Wir haben gelernt

Am Niederrhein. Bei der Synode des Kirchenkreises Moers spricht Superintendent Wolfram Syben auch über den Schutz vor sexualisierter Gewalt in der Kirche.

123 Synodale aus den 21 Evangelischen Kirchengemeinden und den Arbeitsbereichen des Kirchenkreises Moers versammelten sich jetzt per Videokonferenz zur Synode, dem Kirchenparlament. In seinem Bericht beschäftigte sich Superintendent Wolfram Syben auch mit der ökologischen Krise, heißt es in einer anschließend verbreiteten Pressemitteilung.

Mit der Unwetterkatastrophe im Juli sei die zerstörerische Kraft des Klimawandels auch in Deutschland spürbar geworden, sagte Syben. Er sehe in den Evangelischen Kirchengemeinden aber eine Menge guter Entwicklungen zugunsten der Umwelt, erklärte Syben und verwies unter anderem auf die Photovoltaikanlage und die Regenwasserzisterne in Asberg sowie die Thematisierung von „Nachhaltigkeit“ durch die Erwachsenenbildung im Neuen Evangelischen Forum. „Wir brauchen noch viel, viel mehr! Bitte machen Sie den Einsatz für unsere Schöpfung zu Ihrer Sache“, forderte Syben die Synodalen auf.

Einen großen Abschnitt seiner Rede widmete der Superintendent dem „Schutz vor sexualisierter Gewalt“ und dem Konzept, das der Kirchenkreis dazu erstellt hat. So werden Mitarbeitende geschult, polizeiliche Führungszeugnisse werden von allen Pfarrerinnen und Pfarrern und allen ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden geprüft. Syben formulierte über den Kirchenkreis hinaus den Wunsch, „dass sich herumspricht: ‘Ja, die Menschen in der Kirche haben wirklich etwas verstanden und gelernt. Und sie haben daraus für sich Konsequenzen gezogen und legen sich ehrlich und mächtig ins Zeug: Dort wo ‚evangelisch‘ draufsteht, kannst du ohne Sorge hingehen, da kannst du ganz beruhigt dein Kind, deine jugendliche Tochter, deinen Sohn hinlassen. Hier sind deine alten Eltern in guten Händen.“

KiTa-Fonds soll Kirchengemeinden mit Kindergarten solidarisch unterstützen

Die Umlage für den KiTa-Fonds legten die Synodalen auf 3 Euro je Gemeindeglied fest. Sie soll Gemeinden mit Kindergarten unterstützen, um die erheblichen Eigenmittel solidarisch zu tragen. Für 2022 werden den Gemeinden und dem Kirchenkreis Abzügen etwa 13,1 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Davon erhalten die Gemeinden 75 Prozent, was einer Zuweisung von 100 Euro pro Gemeindeglied entspricht. Dazu kommt eine Sonderzahlung von 10 Euro pro Gemeindeglied. Sie müssen davon ihre Ausgaben für Gebäude sowie die Gehälter von Kirchenmusikern, Jugendleitern und dem Küster- und Verwaltungsdienst bestreiten.

Für die gemeinsam synodal wahrgenommenen Aufgaben erhält der Kirchenkreis 3,3 Millionen Euro. Davon werden etwa Gehälter in der Erwachsenen- und Familienbildung, die Arbeit der Beratungsstelle sowie Pfarrerstellen in der Krankenhaus- und Gehörlosenseelsorge.

Der Haushalt kann vom 22. November bis 23. Dezember in der Superintendentur eingesehen werden. Terminabsprache unter 02841/100 -125.

